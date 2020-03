Luca Laurenti vive isolato? Marco Salvati spiega la situazione e precisa le parole di Paolo Bonolis Luca Laurenti vive isolato? Sa dell'emergenza in Italia? Dopo le parole di Paolo Bonolis a fare chiarezza è Marco Salvati. Ecco le sue parole

Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno litigato? Questa domanda è riecheggiata nelle menti degli Italiani per molte settimane, oggi a mettere fine a questa voce e a confermare quanto detto dal marito di Sonia Bruganelli qualche giorno fa è il fidato amico dei conduttori Marco Salvati, che ha chiarito anche dove vive Luca Laurenti

Paolo Bonolis aveva spiegato che tra loro non c’era stata nessuna lite, semplicemente i due non si sentivano frequentemente perché Luca Laurenti ha un modo tutto suo di vivere:

“Lui vive da solo, in assenza di comunicazione, perché è la sua scelta di vita. Non sa nemmeno che c’è il Coronavirus […]” spiegava Paolo Bonolis

A questo proposito le parole di Marco Salvati sono chiare:

“Non c’è granché da dire. La sua era un’estremizzazione. Effettivamente Luca spesso è così fuori dal mondo reale che nella nostra immaginazione lui adesso è chiuso nella sua casa, ignaro di quel che succede fuori.

Come i guerrieri giapponesi che quando è finita la guerra rimangono sulle isole a combattere. Lui conduce una vita monacale. Vive in un regime di quasi solitudine, in un ambiente quasi meditativo. È un uomo spirituale”

A questo punto Marco Salvati continua facendo un paragone un po’ ambiguo sull’uomo, ma che non si distanzia molto dalla realtà:

“È un personaggio così particolare e interessante che meriterebbe un libro. È imprevedibile e lunare come si vede in televisione, ma ha un universo attorno a sé che meriterebbe di essere esplorato. Non ha i social, questo va detto. Tutti i profili esistenti non sono suoi. Anzi, è anche preoccupato perché è una persona gelosa della sua privacy. Un po’ come gli indigeni della foresta, che hanno paura che gli rubino l’anima”

Insomma tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti nessuna lite, semplicemente un distacco dato dal carattere solitario e riservato del secondo.