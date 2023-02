Luca Onestini, incidente nella casa del GF: “Fa malissimo”

Anche nella casa si è festeggiato ieri la Festa degli innamorati ma non per tutti è andata bene. San Valentino è stato amaro per Luca Onestini che sta ancora digerendo a fatica il bacio dato per scherzo dalla sua ex fidanzata Ivana Mrazova ad Andrea Maestrelli.

Il Grande Fratello per mettere un po’ di pepe nella casa ha fatto entrare diversi ex di alcuni concorrenti, tra cui anche Ivana che è stata fidanzata con Luca Onestini fino al 2021 dopo che si erano conosciuti proprio al Gf nel 2017.

Fonte: web

È successo che per gioco Ivana ha baciato Andrea e questo non è piaciuto a Luca che è sbottato. “Avrei messo la mano sul fuoco che non l’avrebbe fatto. O sei cambiata o non ho mai capito niente io di te. Se me lo avessero chiesto, io avrei risposto: “No, non lo fa, è impossibile” – ha detto.

Fatto sta che tra i due va avanti un tira e molla fatto di accuse reciproche. Poi nelle ultime ore pare sia tornato il sereno e il modello si è lasciato andare anche in un pianto liberatorio. I due hanno parlato molto e ad un certo punto Ivana si è anche addormentata nel letto di Luca e il giovane gli ha chiesto di restare ma Ivana ha preferito tornare in camera sua.

Ma il San Valentino per Onestini è stato anche doloroso nel vero senso del termine. Infatti per fare un gioco con Ivana è caduto rovinosamente per terra sbattendo il mento. La scena non è stata ripresa dalle telecamere ma un fan del programma ha scritto:

“Onestini è caduto di faccia per terra giocando con Ivana, Milena dice che l’ha visto dare una gran botta, ha paura di essersi rotto uno zigomo, roba che domattina si sveglia con metà faccia nera, adesso ci sta mettendo gli spinaci. Ci manca solo che si è rotto qualcosa”. Speriamo nulla di grave.