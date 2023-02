Luca Onestini su tutte le furie con Ivana minaccia di chiamare l’avvocato

Il Grande Fratello Vip è spesso un’altalena di emozioni e quando si resta chiusi per mesi nella casa si tende a reagire anche in modo eccessivo. Lo sa bene Luca Onestini che nella casa è stata raggiunta dalla sua ex fidanzata Ivana Mrázová. Una mossa decisa dal Grande Fratello Vip probabilmente per mettere un po’ di pepe nelle dinamiche della casa.

Già nei giorni scorsi Luca e Ivana si sono battibeccati. I due sono stati fidanzati fino a qualche anno fa prima che le loro strade si dividessero. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda il 16 febbraio, Alfonso Signorini ha invitato Ivana a raggiungerlo nella Mistery Room per chiacchierare proprio sui motivi che hanno portato alla rottura tra lei e Luca.

La ragazza ha raccontato che in quel periodo coinciso anche con la morte del padre, avrebbe voluto un maggior appoggio da parte di Onestini che purtroppo non c’è stato. Due eventi avvenuti durante la pandemia con Ivana che si trovava in Repubblica Ceca a fronteggiare una triste situazione familiare. Consapevole che Onestini non poteva raggiungerla, la modella avrebbe voluto comunque maggior supporto in quel periodo. “Lui mi è stato vicino, pur non potendomi raggiungere per il Covid. Dopo ci sono state litigate inutili e io avevo bisogno di più supporto psicologico” – ha svelato.

Luca Onestini però è andato su tutte le furie in diretta perché non ha potuto ascoltare la versione dei fatti raccontata da Ivana per potersi difendere. La decisione a dire il vero è stata presa da Alfonso Signorini, ma il ragazzo ha iniziato a prendersela con la sua ex, preoccupato dalla versione che ha raccontato.

Ivana ha riassunto le parole dette in privato e Luca ha sbottato. “Stai dicendo il falso, se hai detto questo te ne prenderai le responsabilità. Se tu dici falsità io voglio avere il diritto di rispondere. Trovo assolutamente ingiusto che si parli di me e che io non abbia il diritto di vedere per rispondere” – ha detto.

“Io penso che tu sia molto sensibile. Non hai retto il mio dolore e sei scappato” – la risposta di Ivana che ha mandato su tutte le furie Onestini minacciando le vie legali.

“Le bugie non le accetto. Chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie. Vado in confessionale e chiedo i video. Non ti conviene, poi piangi. Prega che non hai detto nulla” – il suo sfogo.