View this post on Instagram

SIVIGLIA 23-28 gennaio 2020 Palazzo del #realalcazardesevilla Era di lunedì, fuori stagione, il tempo non era straordinario.. eppure era comunque pieno di gente entusiasta (non oso immaginare cosa debba essere nei giorni di festa 🙈) e mentre visitavamo questo posto meraviglioso ho fatto un pensiero: la gente ha e avrà sempre fame di bellezza, e quando visita le città, dove la cerca tendenzialmente? Nell'antico, nella storia…. … 🤔 Chissà perché nella musica (per molti, ovviamente per fortuna non per tutti 🙏🙄) il "vecchio" è semplicemente passato e da buttare… 😤 La bellezza non ha età. Ciò che era bello 500 anni fa è bello adesso e lo sarà per sempre.. .. ciò che è merda ora lo sarà ugualmente per sempre e ricordata solo come tale! 💩 #siviglia #spagna #andalusia #vacanza #viaggi #famiglia #relax #bellezza #storia #travel #travelling #vacation #visiting #traveler #instatravel #wanderlust #trip #holiday #photooftheday #lifeofadventure #doyoutravel #tourism #tourist #instapassport #instatraveling #mytravelgram #travelgram