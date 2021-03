Luca Ward racconta la rara malattia della figlia Luna

Nel salotto di Silvia Toffanin, durante l’intervista di Verissimo, Luca Ward, il famoso doppiatore italiano, ha parlato della tremenda malattia che ha colpito sua figlia Luna, si tratta della sindrome di Marfan.

Luca Ward ha parlato del giorno in cui ha scoperto della patologia che ha afflitto Luna: “Io ho reagito malissimo, mia moglie invece ha deciso di rinunciare alla carriera per seguire Luna. Ha avuto ragione lei”.

La Sindrome di Marfan è una patologia ereditaria del tessuto connettivo, colpisce più organi e è causata da una mutazione del gene che codifica la proteina detta fibrillina. Le conseguenze si concentrano sul sistema nervoso centrale, dei vasi sanguini, ma anche nella parti oculari e ossee.

Ovviamente, la malattia ha portato molto di più i genitori a concentrarsi su Luna, questa cosa ha avuto delle conseguenze sull’altro figlio di Luca Ward, Lupo.

“Oggi è felice, è un marcantonio di un metro e ottanta a soli tredici anni. Mi sono avvicinato molto a loro in occasione di quest’ultimo periodo di lockdown. Dopo qualche mese, l’estate scorsa, ho detto alla mia dolce metà, Giada, che non conoscevo davvero i miei figli.

Giada Desideri è la moglie di Luca, è lei che si dedicava molto di più alla famiglia, ma il lockdown ha anche dei risvolti positivi: sembra infatti che era famiglia si sia riunita. Nell’intervista ha parlato anche della morte prematura del padre:

Rimase due mesi in ospedale e quando vidi mia madre con la Cinquecento blu davanti a scuola, capii che era finita. Rimanemmo in silenzio. Attese che tornassero anche Andrea e Monica da scuola e disse una frase semplicissima: ‘Papà non c’è più’. Dopodiché, aprì il portafogli, contenente cinquemila lire, affermando: ‘Questo è tutto quello che abbiamo’.