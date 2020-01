Luca Zingaretti investito da un’auto in centro a Roma Luca Zingaretti, noto per aver vestito i panni del Commissario Salvo Montalbano, è stato investito da un'auto in centro a Roma; ecco come sta

Brutta avventura per Luca Zingaretti. L’attore è stato investito da un’auto in centro a Roma nel pomeriggio di domenica 5 gennaio 2020 mentre era a bordo del suo scooter. L’attore che ha impersonato il Commissario Salvo Montalbano nell’omonima serie tv di Rai Uno stava percorrendo via Cola di Rienzo.

Luca Zingaretti, che molti conoscono come il Commissario Salvo Montalbano, stava percorrendo a bordo del suo scooter via Cola di Rienzo, nel quartiere Prati, a Roma quando una macchina lo ha investito all’altezza del numero civico 124. La notizia del suo investimento si è diffusa subito sui social e tutti hanno iniziato a chiedersi: come sta Luca Zingaretti? Fortunatamente l’attore, soccorso immediatamente dalla persona che guidava la vettura che lo ha investito, sta bene ed è uscito illeso dall’incidente. Meno fortunato è stato lo scooter che ha riportato diversi danni.

Sul posto sono intervenuti i vigili urbani, chiamati dallo stesso Luca Zingaretti. L’attore era dolorante ma non aveva ferite gravi che necessitassero il trasporto in ospedale. È tornato a bordo di un taxi a casa sua. La pattuglia del Gruppo Prati della Polizia Locale e i mezzi meccanici giunti sul posto hanno fatto i vari rilievi che permetteranno, in seguito, all’assicurazione e alle forze dell’ordine di ricostruire la dinamica dell’incidente e le responsabilità delle parti coinvolte.

Tutto è accaduto nella vicinanze della Farmacia Centrale.

Luca Zingaretti è molto amato e il suo personaggio più famoso è il Commissario Salvo Montalbano nell’omonima serie tv di Rai Uno. I suo personaggio è stato creato da Andrea Camilleri e la serie ha raggiunto numeri da record.

Fortunatamente per Luca Zingaretti la brutta avventura si è conclusa senza gravi conseguenze. Tornerà ad incantarci, come sempre, dal piccolo schermo vestendo i panni del Commissario Salvo Montalbano.