Lucas Higdon di Vite al limite, il peso raggiunto dopo 4 anni

Nella clinica di Houston del dottor Nowzaradan arrivano tante persone che vogliono riprendere in mano la loro vita, i cui percorsi vengono poi raccontati in tv, in storie emozionanti che commuovono tutti. Come la storia di Lucas Higdon di Vite al limite, che durante l’ultima puntata dello show, in onda in Italia su Real Time, scopre il peso che ha raggiunto dopo 4 anni.

Lucas Higdon ha 33 anni e vive nella città di Conroe, in Texas, negli Stati Uniti d’America. Vorrebbe tanto lavorare nel mondo della tecnologia, ma da tempo ormai trascorre le sue giornate davanti ai videogame, mangiando di continuo junk food, lavorando ogni tanto in una pizzeria.

Dal 2017 non è più salito sulla bilancia, per paura del responso. E quindi non sa quanto sia il suo peso. La sorella lo ha però costretto a fare i conti con la realtà e con la gravità della situazione. L’uomo 33enne scopre così di pesare 280 chili. Un peso inaccettabile per poter condurre una vita normale.

L’uomo è stato costretto a lasciare il lavoro nella pizzeria d’asporto dove aveva trovato un’occupazione temporanea. A causa del suo peso non può più lavorare, ma nemmeno andare a fare la spesa. I genitori gli hanno dovuto costruire una doccia più grande in giardino, perché non entrava più in quella del bagno.

Grazie all’aiuto della sorella, però, Lucas decide di rivolgersi alla clinica di Houston, sempre in Texas, protagonista del programma televisivo. Qui tante persone sono riuscite a tornare a vivere una vita normale, perdendo peso e sottoponendosi a un intervento di bypass gastrico.

Lucas Higdon di Vite al limite riuscirà a sottoporsi all’intervento di bypass gastrico?

Grazie all’aiuto del dottor Nowzaradan, Lucas ha iniziato a seguire una dieta davvero ferrea, per perdere un po’ di peso per potersi sottoporre a un’operazione che lo aiuterà a dire addio ai chili di troppo.

Sarà riuscito il 33enne a raggiungere l’obiettivo che si era prefissato? In realtà manca ancora un chilo al peso richiesto dal Dr. Now: chissà se potrà sottoporsi comunque all’intervento chirurgico.