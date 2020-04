Lucia Annunziata ricoverata allo Spallanzani: febbre alta e difficoltà respiratorie. Sottoposta a tampone Covid-19 Lucia Annunziata è stata ricoverata presso l'ospedale Spallanzani di Roma per febbre alta e difficoltà respiratoria, è stata sottoposta tampone Covid-19.

Lucia Annunziata è stata ricoverata presso l’ospedale Spallanzani di Roma per febbre alta e difficoltà respiratoria, è stata sottoposta tampone Covid-19.

La giornalista di Mezz’ora in più è stata trasportata dalla sua abitazione direttamente nell’ospedale Spallanzani di Roma poiché aveva avvertito dei sintomi riconducibili al coronavirus. Ora sono in corso di accertamenti del caso.

Lucia Annunziata stava continuando a condurre il suo programma di approfondimento di temi d’attualità con ospiti del mondo politico e non solo, con tutte le precauzioni derivate dall’emergenza coronavirus in Italia, con i suoi ospiti in collegamento streaming, distanze di sicurezza e le dovute misure all’ingresso come prevede il protocollo della Rai di queste ultime settimane.

Al momento non vi è alcuna certezza che si tratti di Covid-19 ma i sintomi che ha riscontrato sono riconducibili al coronavirus. È stata ricoverata nella serata di ieri, 7 aprile 2020, nell’ospedale Spallanzani di Roma per l’insorgere di febbre alta e difficoltà respiratorie.

Un’ambulanza del 118 l’ha portata nell’ospedale romano ed è stata sottoposta a tampone, al momento non si conosce ancora l’esito.

Secondo l’ultimo bollettino medico dell’ospedale Spallanzani, risultano 172 pazienti positivi al covid-19, di questi, 25 necessitano di supporto respiratorio. Nella giornata di oggi sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici.

Tutti i pazienti dimessi saranno trasferiti a domicilio presso altre strutture territoriali con obbligo di quarantena. Sempre nella giornata di oggi si saprà l’esito della giornalista di Mezz’ora in più.

Aggiornamento…

La giornalista Lucia Annunziata si trova ancora ricoverata nell’Istituto Spallanzani di Roma. Secondo quanto si apprende, è in ospedale per accertamenti e le sue condizioni di salute sarebbero buone. Non è ricoverata in terapia intensiva e, sempre secondo quanto riferito, il tampone sarebbe risultato negativo.

Fonte: Tgcom24.