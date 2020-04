Lucia Annunziata ricoverata, primo tampone negativo. La Tac conferma coronavirus Lucia Annunziata è ricoverata allo Spallanzani, è stata sottoposta ad accertamenti, il tampone per coronavirus è risultato negativo ma la Tac ha dato esito positivo.

Nella serata di lunedì 7 aprile, Lucia Annunziata è stata ricoverata nell’ospedale Spallanzani di Roma perché aveva tosse, febbre e difficoltà respiratoria. Nella stessa serata è stata sottoposta al tampone per il coronavirus. Poche ore fa è stato dato l’esito, era negativo ma la Tac conferma che si tratta di coronavirus.

Lucia Annunziata è stata ricoverata nell’ospedale Spallanzani di Roma perché presentava tosse, febbre e difficoltà respiratorie, tutti sintomi riconducibili al Covid-19. Per questo motivo è stata sottoposta al test che ha dato esito negativo ma la TAC ha confermato la positività al coronavirus.

La conduttrice di Mezz’ora in più è stata trasportata nella struttura di Roma che è la più importante tra quelli dedicati al covid-19.

In questi minuti stanno arrivando ulteriori notizie dall’ospedale sulle condizioni di salute della giornalista e a confermarlo è anche il Corriere della Sera. Lucia Annunziata sarebbe risultata negativa al primo tampone ma la TAC ed un altro esame a cui è stata sottoposta, avrebbero confermato la positività al coronavirus. Si attendono ora gli esiti di un secondo tampone.

Seguiranno aggiornamenti….

Lucia Annunziata si è laurata in Filosofia ed è giornalista e conduttrice dal 2005 del talk dedicato all’approfondimento della politica e dell’attualità “Mezz’ora in più” su Rai 3.

Dal 1976 è giornalista professionista, nel corso della sua carriera è stata corrispondente dagli Stati Uniti per il Manifesto, così come per il Corriere della Sera e La Repubblica.

Nel 1995 è tornata in Italia ed ha lavorato sempre su Rai 3 nel programma Linea Tre. È stata direttrice del Tg3 dal 1996 al 1998 e per un anno, nel 2003, è stata anche presidente della Rai.