Lucia Bramieri in ospedale ha voluto condividere con tutti i suoi fan i momenti difficili che sta attraversando in queste ultime settimane. La vedova di Cesare amata e conosciuta da tutto il pubblico italiano per via della sua partecipazione a diversi reality, si è mostrata sui social in condizioni davvero inaspettate.

All’interno del proprio profilo Instagram, Lucia ha condiviso con tutte le persone che la seguono la sua situazione delicata. Le sue parole e la foto caricata dove si mostra in ospedale hanno scatenato la preoccupazione e la curiosità dei social che, si sono domandati fin da subito cosa stia accadendo.

A spiegare cosa stia succedendo nella sua vita privata è la stessa Lucia Bramieri che, attraverso uno scatto Instagram ha aggiornato tutti i fan che la seguono. Il volto noto di Canale5 infatti, è stato costretto a sottoporsi ad alcuni controlli medici dopo aver accusato un malessere durato diversi mesi.

Nella giornata di ieri Lucia è apparsa nel suo profilo Instagram con il volto stanco dalla camera dell’ospedale in cui è ricoverata. La showgirl per diverso tempo ha tenuto il suo malessere nascosto fino a quando, ha deciso di svolgere tutti i controlli del caso.

Lucia Bramieri in ospedale: le sue condizioni e le parole sui social

La vedova di Cesare nel suo profilo ha scatenato la curiosità e la preoccupazione dei tantissimi fan che la seguono con ammirazione. Quest’ultima infatti, mostrandosi in ospedale ha scritto diverse righe per spiegare il periodo buio che sta vivendo.

“Ero molto indecisa se pubblicare questa foto poi alla fine ho deciso di farlo perché la vita non è solo lustrini paillettes e tacchi a spillo. Stavo male da mesi ed ora mi sono sottoposta ad un esame molto fastidioso ed invasivo per accertamenti. In attesa dell’esito della biopsia” spiega Lucia sui social.

La Bramieri ha poi proseguito spiegando: “Non sempre l’erba del vicino è la più verde…a volte il vicino nasconde con un sorriso il suo dolore e preoccupazione. Regala sempre un sorriso fa tanto bene a chi lo riceve e non costa nulla! Anche se la paura fa tremare non devi smettere mai di lottare!”

Nonostante la paura e le sue condizioni di salute, Lucia ha voluto invitare tutti i suoi fan a rimanere positivi e a non smettere di sperare nelle buone notizie. Quest’ultima ancora una volta ha sollecitato tutti a non mollare mai rimanendo sempre positivi.