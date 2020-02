Luciana Castoldi, la mamma di Morgan, ospite a Domenica Live: “mio figlio è segnato” Ospite a Domenica Live, la mamma di Morgan racconta qualcosa sulla sua infanzia, di cui nessuno era a conoscenza: "mio figlio è segnato"

Dopo ciò che è successo durante una delle ultime puntate di Sanremo, non si fa altro che parlare di Bugo e di Morgan e di quanto quest’ultimo abbia fatto sul palco, cambiando le parole della canzone, rivolgendosi al suo collega, che di conseguenza ha abbandonato il palco, portando entrambi alla squalifica. La madre di Morgan, Luciana Castoldi, è stata invitata in studio da Barbara D’Urso, durante una puntata di Domenica Live.

La donna ha dichiarato di non aver approvato il comportamento di suo figlio, ma allo stesso tempo lo ha difeso, raccontando:

“Bugo e Morgan sono amici da 17 anni. Secondo me ha detto quelle cose perché li hanno molto caricati. Quando ho visto la scena mi sono messa le mani tra i capelli. Mio figlio sbaglia tante volte e poi si pente. Mi ha detto che non lo hanno trattato bene e che lo hanno sbattuto fuori dalla camera dell’albergo. Credo a ciò che mi dice mio figlio e io sono in parte colpevole, perché lui è influenzato da me. Morgan ha avuto un’infanzia molto bella, ma interrotta. È cresciuto con suo padre, che lavorava nel mobilificio di famiglia e Marco sognava di fare il suo lavoro, disegnava sin da bambino i mobili.

Era molto legato a lui, ma mio marito aveva dei problemi esistenziali, problemi con il suo lavoro e con la banca e problemi dopo la morte di suo padre.

Un giorno, ha deciso di uccidersi. È stato un dispiacere per tutti, lo hanno ritrovato dopo 3 giorni, nel bagno dell’autodromo. No, non era scappato con un’altra. Io penso che Morgan non lo abbia ancora superato. Tante volte l’ho mandato in terapia”.

Durante la puntata, Luciana Castoldi ha anche spiegato che Morgan non ha un buon rapporto con sua sorella e che sono circa 2 anni che i due non si rivolgono la parola.

Nessuno era a conoscenza dell’infanzia di Morgan e del fatto che suo padre si fosse suicidato. Secondo sua madre, il cantautore soffre ancora ogni giorno per la perdita del suo papà e del grande vuoto che gli ha lasciato dentro.