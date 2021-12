Luciana Littizzetto ha voluto omaggiare Maria De Filippi per il suo 60° compleanno ma è uscita fuori una gaffe in diretta

Maria De Filippi ieri ha compiuto 60 anni e sono stati tanti i messaggi di auguri arrivati da parte di tantissime personalità del mondo dello spettacolo. Anche nel corso della puntata domenicale di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto ha voluto omaggiare Queen Mary provando a chiamarla in diretta. Così ha cercato nella rubrica uno dei tanti numero collegati proprio alla De Filippi ed è partita la chiamata.

Fonte: web

“Lo squillo è proprio quello di Maria” – ha detto Fabio Fazio mentre il telefono squillava, ma quando dall’altro lato arriva la risposta: “Pronto, Maria?”, “No, ha sbagliato numero!”. Allora la comica torinese: “Ma come ho sbagliato numero? Questo è uno scherzo, è qualcuno che mi sta facendo uno scherzo”. “Ma era ovvio” – ha aggiunto Fabio Fazio. Lo studio è scoppiato a ridere, ma di Maria De Filippi neanche l’ombra. Poco più tardi la stessa Littizzetto ha ripubblicato il siparietto su Instagram e ha aggiunto: “Auguri Mary per sempre!!! Mandami il cell nuovo“

Sempre in studio la coppia di conduttori ha poi mostrato i fiori: “Questi fiori sono per te Mary. Tutti noi di Che tempo che fa ti facciamo tanti auguri. Altri sessanta di questi giorni. Ti vogliamo tanti bene Mary. Ciao!”. Luciana Littizzetto alla fine della gag ha rivendicato di possedere il numero giusto di Maria, o meglio, uno dei tanti visto che lo cambierebbe di continuo. “Comunque il mio era giusto” – ha dichiarato Luciana Littizzetto che conserverebbe quattro numeri in rubrica.

Anche Pier Silvio Berlusconi ha voluto omaggiare Maria con un videomessaggio di auguri. “Cara Maria, oggi per te è un giorno molto importante perché raggiungi un traguardo bellissimo per la vita” – ha esordito.

“È un giorno importante per tutta Mediaset e per la tv italiana – ha proseguito Berlusconi – hai inventato un modo nuovo di fare televisione e in maniera diretta e asciutta sei arrivata dritta al cuore dei telespettatori e degli italiani. Ti voglio ringraziare per l’affetto e il rispetto che c’è tra di noi. Sei una persona speciale e sappi che potrai sempre contare su di me. Buon compleanno Maria, ti voglio bene”.