Luciana Littizzetto fa una rivelazione inaspettata su Maria De Filippi: “Vi svelo com’è fuori dal lavoro”

In questi giorni Luciana Littizzetto ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Oggi’. Tra i tanti argomenti trattati durante l’intervista, non sono passate inosservate le parole che la conduttrice ha speso nei confronti della collega e amica di sempre Maria De Filippi.

Luciana Littizzetto, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, ha rivelato alcuni retroscena inediti su Maria De Filippi. Nel dettaglio, la conduttrice ha svelato che in realtà, dietro questa donna straordinaria, si nasconde in realtà una persona con delle fragilità. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Abbiamo sempre avuto un bel rapporto. Devo dire la verità, Maria è sempre lei che incoraggia me. La parole più frequente che mi dice per spronarmi è ‘cretina’. Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione: se mi agito, se ho un’insicurezza, lei sdrammatizza in un attimo: “Cretina!”. Questo è il suo modo di sdrammatizzare e spronarmi.