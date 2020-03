Lucio Dalla: il 4 marzo 2020 sarebbe stato il suo 77esimo compleanno Ricorre il 4 marzo 2020 il 77esimo compleanno di Lucio Dalla, uno dei cantautori più famosi e amati di tutta la musica italiana; una delle giornate più celebri

A otto anni dalla morte dall’amato Lucio Dalla, cantautore italiano di fama mondiale, il suo compleanno, il 4 marzo, è ancora molto festeggiato e celebrato in tutta Italia. Quest’anno, avrebbe festeggiato il 77esimo compleanno. La sua morte, a Montreux, in Svizzera, il primo marzo del 2012, fu un duro colpo per la musica italiana, che rimane tutt’ora orfana di uno dei più grandi geni musicali di tutti i tempi.

Il giorno del suo compleanno, conosciutissimo e ben radicato nella memoria collettiva, deve la sua fama alla celebre canzone “4-3-43“, portata dal cantautore al Sanremo del 1971. La canzone all’epoca creò qualche piccolo problema dato il suo titolo originario, “Gesù Bambino“. Fu imposto all’autore, infatti, di cambiare il nome al pezzo per poterlo portare sul palco del festival.

Ogni 4 marzo, da quell’edizione di Sanremo, in Piazza Maggiore a Bologna si radunano piccoli, adulti e anziani per cantare insieme questo inno in onore di Lucio Dalla. Purtroppo, la tradiziono non può essere seguita per l’anno 2020. Il tutto, ovviamente, a causa dell’allerta sanitaria che circonda il nostro Paese. Ci sarà comunque un piccolo omaggio per l’autore a Cortile Café, mentre la festa in suo onore è rimandata a data da destinarsi.

Rimane comunque l’affetto immenso che il popolo italiano prova nei confronti di un personaggio che è stato capace di cambiare, con le sue canzoni irriverenti e all’avanguardia, il volto della musica italiana. Nonostante le persone non possano celebrare tutti insieme il compleanno di questo grande personaggio, tutti possono ricordarlo, nel loro piccolo, ascoltando un suo pezzo o pensando a quello che avrebbe potuto fare Lucio Dalle per festeggiare il suo 77esimo compleanno.

Tutti lo ricordano come colui che portò alla luce la storia di “Anna e Marco“, che è riuscito a far sognare milioni di persone con la sua canzone “Le Rondini“, che riesce a portare lontani con l’immaginazione, a volare in alto insieme alle rondini. Lucio Dalla è colui che è riuscito a far commuovere milioni di persone sulle note di “Cara” e su quelle di “Come è profondo il mare“. Così, come ogni anno, tutti volgono il loro pensiero a Lucio Dalla, colui che ha permesso a milioni di persone di poter sognare attraverso qualche nota.