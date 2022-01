La perfezione non esiste. Non sentitevi sbagliati. Ludovica Bizzaglia parla della dermatite che l’ha colpita in volto, pubblicato delle foto per promuovere un potente messaggio skin positive, per incoraggiare tutti ad amarsi, nonostante le nostre imperfezioni. Perché nessuno è perfetto anche se tutti fingiamo per poter raggiungere uno standard che non ha mai avuto ragione di esistere.

Fonte foto da Instagram di ludovicabizzaglia

Ludovica Bizzaglia ha sempre avuto problemi di dermatite. E c’è stato un tempo che a causa di quelle macchie rosse che comparivano sul volto non riusciva nemmeno a guardarsi allo specchio.

Ma crescendo ha imparato ad amarsi, ad accettare anche quella dermatite atopica che ogni tanto torna a farsi presente. E invita tutti quanti a non essere più schiavi di stereotipi di perfezione che non hanno più ragione d’esistere. anzi, non l’avevano nemmeno in passato, figuriamoci oggi.

L’attrice è stanca di coprire il volto con il fondotinta. Ha deciso di mostrarsi com’è, anche con quelle reazioni sul viso causate dalla dermatite, che provoca sfoghi e rossori.

Ludovica Bazzaglia è riuscita ad accettare la sua malattia, continuando a curarsi, ma facendo in modo che la sua vita non ruotasse intorno a quel problema. Oggi non ha paura di mostrare i segni che la dermatite lascia, perché anche nelle imperfezioni c’è tanta bellezza.

Fonte foto da Instagram di ludovicabizzaglia

Ludovica Bizzaglia e la dermatite che non vuole più nascondere

La vita non è perfetta e sopratutto, nella maggior parte dei casi, la visione delle persone che i social network offrono al giorno d’oggi è completamente distorta e distante anni luce dalla realtà. I canoni estetici a cui siamo sottoposti quotidianamente, diventano sempre più feroci, sempre più competitivi e con standard impossibili da raggiungere.

Queste le parole dell’attrice, che poi aggiunge:

Soffro di dermatite atopica da quando sono nata, e per quanto io abbia trovato una cura che mi sta aiutando moltissimo, continuo a soffrire di attacchi tremendi, che invalidano non solo il mio aspetto, ma sopratutto la mia giornata, la mia mente e tutti gli sforzi fatti a combattere l’ansia. A 15 anni ho iniziato a soffrire gravemente di ansia, odiavo il mio corpo, odiavo l’immagine che vedevo nello specchio.

Fonte foto da Instagram di ludovicabizzaglia

E conclude dicendo: