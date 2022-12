Momenti di apprensione per Ludovica Valli, incinta in ospedale a Dubai. La nota influencer, molto seguita sui social, ha dovuto anticipare il suo rientro dalle vacanze in Italia per problemi di salute che l’hanno riguardata direttamente. Ma non solo lei è stata male nella meta turistica di lusso degli Emirati. Anche la figlia ha dei disturbi: ha il viso pieno di macchie rosse.

Ludovica Valli, incinta del secondo figlio, si trova in vacanza a Dubai insieme al compagno Gianmaria Di Gregorio e alla primogenita di un anno e mezzo, Anastasia. Mentre si trovava lì l’influencer ha iniziato ad avere i sintomi di una brutta influenza.

La ragazza si è sottoposta a diversi accertamenti sul posto, da quando ha iniziato a non respirare bene. L’ex tronista di 25 anni ha anche avuto una forte febbre che non scendeva con nulla. Negativa ai tamponi Covid, la donna avrebbe una bruttissima infiammazione alla laringe.

Il medico ci ha detto che anche qui a Dubai sta girando questa brutta influenza.

Così l’influencer racconta la brutta disavventura vissuta a Dubai, dove l’hanno anche sottoposta a flebo. L’ex tronista di 35 anni ha però deciso di tornare in Italia, per eseguire ulteriori controlli, dal momento che è incinta. Si trova negli ultimi mesi di gravidanza, visto che il figlio secondogenito dovrebbe nascere a inizio anno nuovo.

Credit: valliludovica – Instagram

Ludovica Valli incinta in ospedale a Dubai: anche la figlia Anastasia sta male

Come se non bastasse, la mamma 35enne è anche preoccupata per le condizioni di salute della piccola Anastasia, che improvvisamente si è ricoperta di bolle.