Luigi Berlusconi sposa Federica Fumagalli, matrimonio in estate

Luigi Berlusconi si sposa con la fidanzata Federica Fumagalli. Il rampollo di casa Berlusconi avrebbe fatto la proposta di matrimonio a Natale. E lei avrebbe detto di sì. Il matrimonio è previsto per la prossima estate: ecco tutti i dettagli secondo la rivista Chi.

Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, nel numero in uscita mercoledì 29 gennaio 2020, svela tutto quello che c’è da sapere su Luigi Berlusconi e Valentina Fumagalli, che a quanto pare sono prossimi alle nozze. La proposta di matrimonio è stata il regalo di Natale più bello, mentre le nozze dovrebbero tenersi nella prossima estate.

Luigi Berlusconi ha 31 anni ed è l’ultimogenito di Silvio Berlusconi e Veronica Lario. Il 25 dicembre, il giorno di Natale, il ragazzo avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata storica, Federica, esperta in pubbliche relazioni. I due stanno insieme da nove anni. Si sono innamorati sui banchi dell’Università, quando erano studenti della Bocconi di Milano.

I dettagli delle nozze, ovviamente, non sono ancora stati svelati. Sappiamo solamente che, con tutta probabilità, le nozze si terranno in estate. Non sappiamo se saranno in forma strettamente privata, con pochi invitati, visto che Luigi non è mai stato uno che ama il clamore mediatico, o se papà Silvio vorrà fare le cose in grande per il suo ultimo figlio.

La rivista svela, però, che dopo le nozze la coppia andrà a vivere a Milano, nella villa di via Rovani che appartiene a Silvio Berlusconi, che la sta ristrutturando, forse proprio per creare la prima casa della nuova coppia.

Coppia che prima di Natale era stata nuovamente al centro dei rumor, per una presunta gravidanza, che però era stata smentita dai due giovani. Che però adesso si preparano a convolare a giuste nozze.