Luigi Maria Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric, è scomparso a Torre del Greco il 29 dicembre Luigi Maria Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric e concorrete del Grande Fratello, è scomparso. Di lui non ci sono notizie da 10 giorni

Luigi Maria Favoloso, molto conosciuto per essere l’ex fidanzato di Nina Moric e ex concorrente della casa del Grande Fratello, risulta scomparso da più di 10 giorni. Del giovane non si hanno notizia dallo scorso 29 dicembre, dove è scomparso da Torre del Greco, nella provincia di Napoli, dalla casa dei suoi genitori A sporgere denuncia sulla scomparsa dell’uomo, 32 anni, è la madre: la donna ha riferito che Luigi Favoloso si è presentato a casa dei propri genitori il 29 dicembre sostenendo di dover partire per un viaggio Qualche ora dopo però, la madre non l’ha più trovato in casa. L’auto del ragazzo è rimasta parcheggiata in garage e tutti gli effetti personali dell’uomo sono stati rinvenuti nella sua abitazione, con lui solo il cellulare che però risulta staccato. Ora, a lavoro, sono le forze dell’ordine a cui è stata sporta regolare denuncia. La madre riferisce che nell’ultimo periodo il ragazzo era giù di tono proprio per la fine della relazione con Nina Moric. Nella prima puntata dopo le vacanze di Natale di Pomeriggio Cinque, da Barbara D’Urso, alcuni spettatori hanno riferito di aver riconosciuto l’uomo su un treno Napoli-Milano, dove poi sarebbe sceso a Milano Rogoredo L’uomo sarebbe anche avvistato in zona Brera, la madre ha riferito che ha lasciato a casa tutto tranne il passaporto. Una possibile fuga quindi? Il giallo si infittisce. Per ora nessun commento da parte di Nina Moric La notorietà di Luigi Favoloso è infatti data proprio alla relazione con Nina Moric, la modella Croata. Grazie a lei partecipò al reality più famoso d’Italia