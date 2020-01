Luigi Maria Favoloso ritrovato in Svizzera Luigi Maria Favoloso ritrovato in Svizzera; l'ex gieffino è stato immortalato dai fotografi del settimanale “Chi”

Possibile svolta nel caso di Luigi Maria Favoloso: l’ex gieffino sarebbe stato ritrovato in Svizzera a Locarno. A scattare le foto sono stati i fotografi del settimanale “Chi”che lo hanno immortalato all’interno di un locale. A quanto sembra dalle Foto, Luigi Maria Favoloso starebbe bene.

La foto pubblicata dal settimanale “Chi” non lascia molti dubbi. La persona sorpresa dai fotografi sembra proprio Luigi Maria Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Moric, scomparso nella notte tra il 29 e il 30 dicembre 2019. L’ex gieffino era uscito dalla casa dei suoi genutori a Napoli senza la macchina e senza soldi senza lasciare alcuna traccia.

Di lui si era parlato a lungo anche a “Chi l’ha visto” ma il suo caso non sembra il solito caso di scomparsa. Innanzitutto, è sembrata strana la posizione della madre Loredana che, dopo aver fatto ricerche e appelli per ritrovarlo, ha ritirato la denuncia di scomparsa del figlio.

In più, lei sostiene che Luigi Maria Favoloso non è più stato visto ma la Procura avrebbe dei filmati di alcune telecamere di sicurezza che lo riprenderebbero nelle ore dopo la scomparsa.

Attualmente, il caso di Luigi Maria Favoloso, più che un caso di cronaca sembra un caso di gossip. Pesanti anche le accuse della modella croata che ha detto che Luigi Maria Favoloso avrebbe maltrattato lei e suo figlio Carlos, avuto da Fabrizio Corona.

Infatti, Nina Moric ha fatto una denuncia in Procura contro di lui per queste ragioni. La modella croata ha detto, mentre si trovava nello studio di Barbara D’urso, domenica sera:

“Deve affrontare la giustizia”.

Secondo Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, ci sarebbero troppi elementi strani in questa vicenda.

Ma c’è di più! Pare che, secondo Dagospia, Luigi Mario Favoloso sarebbe in trattative per una ospitata a Live – Non è la D’Urso prevista per domenica. La storia inizia a sembrare sempre di più un piano preparato a tavolino più che un caso di cronaca.