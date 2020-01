Luigi Mario Favoloso ha tradito Nina Morić: la confessione di Serena in diretta tv Luigi Mario Favoloso ha tradito Nina Morić: la confessione in diretta tv di Serena, la ragazza che afferma di essere stata ingannata da lui

Luigi Mario Favoloso ha tradito Nina Morić: a dirlo è Serena, una ragazza che ha fatto una lunga confessione in diretta tv e che sostiene di aver avuto rapporti con lui mentre era ancora fidanzato con la modella croata. La ragazza ha raccontato tutti i retroscena, sostenendo di essere stata ingannata e mentita da lui.

Quando pensavamo di averle sentite tutte eco che arriva l’ennesimo colpo di scena nel caso della scomparsa di Luigi Mario Favoloso, l’ex fidanzato di Nina Morić. Una ragazza di nome Serena ha fatto una confessione in diretta tv a Pomeriggio 5, raccontando della sua relazione con Luigi Mario Favoloso. Ecco cosa ha detto:

“L’ho conosciuto ad ottobre-novembre 2018 tramite Facebook. A dicembre ho preso un appartamentino a Milano con una mia amica. Abbiamo invitato Luigi a casa nostra. In qualche maniera ha cercato di distrarre la mia amica. Quando siamo rimasti da soli abbiamo avuto un rapporto intimo. Non ero al corrente che stava ancora con Nina Moric”.

Ricordiamo a chi non lo sapesse che l’imprenditore napoletano è stato dichiarato scomparso da circa 20 giorni. Il presunto tradimento raccontato da Serena nel salone di Barbara D’Urso si sarebbe consumato, dunque, nel 2018, quando Luigi Maria Favoloso stava ancora con la modella croata.

Serena poi ha continuato:

“Dopo di che siamo andati a casa. Io mi aspettavo un messaggio. Non si faceva sentire da 5 – 7 giorni. Io, da donna, mi sono sentita una schifezza, una donna usata. Ho scritto un messaggio a Nina dicendole: “Stai ancora assieme a Luigi?! Se è così sei cornuta””.

Per dimostrare a Nina che diceva la verità le ha inviato anche foto e screen delle sue conversazioni con l’ex gieffino.

“Io le ho mandato gli screen e le foto che Luigi mi mandava. Abbiamo fatto una telefonata a 3. Lei sentiva la conversazione con Luigi. Prima ha smentito tutto, poi, ha confermato. Lì si è fregato”.

Infine, Serena ha ammesso di aver chiarito con Luigi Maria Favoloso ma che lui le avrebbe offerto dei soldi per farla tacere e salvargli la faccia:

“L’ho sentito mi ha chiesto di dire: “Non è vero, ritratta la verità che hai detto a Nina. Ti do’ dei soldi”.

Poi Serena ha concluso così:

“Mi è dispiaciuto tanto per Nina. Per me Luigi conta zero, conoscendo il personaggio”.