Luigi Mario Favoloso, ritirata la denuncia di scomparsa Luigi Mario Favoloso, scomparso dal 29 dicembre 2019. Oggi la madre ha deciso di ritirare la denuncia di scomparsa presentata alla polizia

Luigi Mario Favoloso scomparso nel nulla dal 29 dicembre scorso. Nessuno ha visto l’ex concorrente del Grande Fratello, ex compagno di Nina Moric. Tanto che la madre ha presentato regolare denuncia alla Polizia. Ma oggi la donna ha deciso di ritirare quella denuncia fatta agli agenti di Torre del Greco: che fine ha fatto?

Nessuno sa dove sia finito Luigi Mario Favoloso. Secondo quanto riportato all’inizio, il ragazzo sarebbe arrivato a casa dei genitori a Torre del Greco per avvertirli che sarebbe dovuto partire per un viaggio il 29 dicembre.

Ma da quel giorno il ragazzo sarebbe scomparso nel nulla. I suoi effetti personali sono stati rinvenuti all’interno della sua casa. Così come la sua auto, che è ancora parcheggiata lì. Mentre il cellulare risulterebbe da quel giorno completamente irraggiungibile.

I famigliari del ragazzo, preoccupati per la sua assenza, hanno deciso di denunciare la scomparsa. Lo avevano visto giù di morale nei giorni prima della sparizione. E ipotizzano dei problemi con la ex compagna, Nina Moric. La trasmissione Chi l’ha visto?, però, avrebbe detto che la stessa madre ha ritirato lo scorso 8 gennaio 2020, intorno alle 21.30, la denuncia di scomparsa fatta agli agenti di Polizia di Torre del Greco poco tempo prima.

Dalla famiglia non trapela nulla riguardo al caso. La trasmissione televisiva, che si occupa proprio delle persone scomparse, ipotizza che magari il ragazzo nel frattempo ha dato notizie di se alla famiglia che si è tranquillizzata e quindi ha ritirato la denuncia di scomparsa.

Forse proprio nei prossimi giorni qualcuno si deciderà a svelare che fine ha fatto Luigi Mario Favoloso, perché si è allontanato temporaneamente da casa, perché non ha dato notizie per giorni gettando nello sconforto e nell’angoscia la sua famiglia che non aveva alcuna notizia di lui.

Un allontanamento per chiarirsi le idee, una semplice vacanza o una mossa pubblicitaria per qualche programma? Tutte le piste sono aperte!