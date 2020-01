Luigi Mario Favoloso telefona a Pomeriggio 5 Clamoroso colpo di scena sulla vicenda di Luigi Mario Favoloso. Il napoletano ha contattato Pomeriggio 5 per rivelare a tutti dove si trova.

Clamoroso colpo di scena sulla vicenda che riguarda Luigi Mario Favoloso, scomparso da 18 giorni. Nella puntata di oggi di Pomeriggio 5 si è ritornati a parlare di questa strana vicenda ed è arrivata la svolta del caso.

Barbara D’Urso ha annunciato che Luigi Mario Favoloso ha chiamato a Pomeriggio 5 per rivelare a tutti dove si trova.

Queste le parole della conduttrice: “Luigi Mario Favoloso ha chiamato Pomeriggio 5 e ci ha rivelato che è all’estero, in una località segreta, che a noi ha chiesto di non riferire. Lui avrebbe smentito la versione di Nina Moric. Dice di essersi allontanato per un motivo grave, che poi spiegherà“.

Ed ha anche fatto sapere di essere dispiaciuto per sua mamma Loredana che è stata messa in mezzo a questa situazione ed ha affermato che lei era all’oscuro di tutto: “Luigi Mario Favoloso dice di essere dispiaciuto per la mamma, che non sapeva niente…”, ha spiegato Barbara D’urso.

Il napoletano era scomparso il 29 dicembre scorso dalla sua città Torre del Greco e dopo giorni di apprensione ma anche di polemiche, ha voluto contattare la redazione di Pomeriggio 5 intorno alle 16 di oggi.

Barbara D’Urso, nel rispetto della volontà di Luigi Mario Favoloso, non non ha voluto aggiungere alcun dettaglio preciso ma ciò che ha tenuto a precisare è che Luigi ha una versione completamente diversa da quella che in questi giorni è stata data in vari programmi.

Resta ancora da capire quale sia l’intenzione di Luigi Favoloso e quali siano i reali motivi della sua scomparsa. La conduttrice stessa è apparsa visibilmente colpita dal racconto di Luigi Mario, ha spiegato che il ragazzo sta bene e si trova all’estero in un paese che non vuole rivelare per il momento: “Ci ha raccontato tante cose, ci ha detto che tutto ciò che Nina ha raccontato è falso”.

Ora non ci resta che attendere che Luigi Mario Favoloso si faccia vivo e spieghi per bene la sua versione ed i motivi che l’hanno spinto ad allontanarsi dal suo paese suscitando la preoccupazione di tutti soprattutto della sua famiglia e di mamma Loredana.