Lulù Selassié sembra proprio non capire la lezione. La più piccola delle principesse insiste ancora nel cercare l’amore in Manuel Bortuzzo che ormai è stato fin troppo chiaro.

La principessina però ha deciso di scrivergli una lettera, forse per cercare l’ennesimo confronto. La ragazza armata di carta e penna è stata bloccata dalla sorella Jessica che le ha proprio detto: “Se stai scrivendo una cosa per Manuel evita proprio.”

Lulù non ha preso affatto bene il consiglio della sorella e sembra averla beatamente ignorata. Non solo, è convinta che la sorella porti solo negatività:

Scusami, ma perché devi venire a portare negatività? E mi dà anche fastidio proprio. Devo star da sola mentre lo scrivo. Perché non vai nella tua camera? So quello che devo fare. Lasciami in pace. Ti pareva che on veniva a rompere i cog*ioni questa. Porta negatività.

Jessica, appoggiata da Clarissa, ha prontamente replicato. Le due sorelle maggiori si sentono minacciate dagli atteggiamenti di Lulù: “Non possiamo stare tranquille dopo quello che hai fatto ieri. Forse non ti rendi conto dell’altra sera, della grande figura di me**a che hai fatto. Io non faccio queste figure, non mi toccare stupida.” Lulù ha risposto piccata:

Andate via da qui se dovete criticare. Jess vieni qui a portare negatività. Ero con Miriana e Sophie che mi aiutavano a fare questa cosa. Quello che dite sono ca**ate. Sì, sì, sì bene ciao. Mi fate passare per pazza che vive per Manuel e non è vero. Jessica, devi farti gli affari tuoi! Voi dite che io qua vivo per Manuel, non è un bel messaggio. Lo so i problemi che abbiamo nella vita ed io la mattina mi sveglio e penso a nostro padre che sta in galera, non penso a Manuel. Sono triste perché ho tanti problemi nella mia vita e tu li conosci!

La ragazza si è confidata anche con Manila Nazzaro che non ha perso l’occasione per darle dei bei consigli. La donna, con la sua maturità le ha suggerito: