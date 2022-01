A volte, anche tra sorelle le liti possono essere molto accese. Lo sono bene Lulù Selassié e Jessica che questa settimana si sono scontrate. Questa volta il motivo delle liti è da ricercare nei comportamenti della sorella maggiore.

Jessica Selassié si è infatti intromessa molto nel rapporto tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. Anche Valeria, la mamma della giovane tronista, ha evidenziato i comportamenti sopra le righe della ragazza, ma la prima a dirglielo è stata proprio la sorella minore:

Per come ti comporti passi da sf**ata. Insisti di continuo non si fa. Dai non puoi sbagliare così in tv e fare una figura di m***a. Non insistere con le battute ridicole anch’io mi incavolerei. Vivi in un altro mondo. In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra che non hai mai visto un uomo.

Lulù Selassié ha anche tirato in ballo la famiglia, secondo la ragazza anche la mamma non apprezza i comportamenti di Jessica che sembra essere anche molto confusa: alla ragazza sembra interessare anche Barù.

Sei pazza ancora che non capisci e insisti e sbagli. Io mi vergogno, nostra madre sarà inc**ata nera. Dirà ‘ma tu guarda sta cretina sta a fa ste figure di me**a’. Per un ragazzo queste figuracce di continuo. Il tuo comportamento è da sf***ta. Anche tante altre cose che fai con sto Barù, non sai qual è il modo giusto per arrivare ad un uomo. Il modo per attirarlo c’è se ti vuole. Se mi chiamano in confessionale per questa cosa non ci vado neanche. Lo capisci perché mi arrabbio? Non mi importa se è il modo sbagliato! Non me ne frega niente, comunque puoi andare, ciao, vai, arrivederci, grazie!

Jessica si dimostra essere sempre molto diplomatica e calma e le ha risposto con un tono pacato spiegano le sue ragioni: “Ascolta non è come stai dicendo tu. Uno non può essere amico? Io non è vero che insisto. Sophie e Ale non litigano per le mie battute. Questa è la tua opinione, ma anche io mi sono imbarazzata quando facevi tu le figuracce in televisione. Cosa ti frega a te? Voglio sbagliare nella vita per capire meglio le cose. Nostra mamma arrabbiata? Ma va figurati. No, il mio comportamento non è vergognoso.Tu dici che io non so il modo giusto per arrivare un uomo, prima o poi lo imparerò. E non ti rendi conto del modo che hai di attaccarmi. Guarda che aggredendomi in questa maniera passi subito dalla parte del torto.“