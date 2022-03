Lulù Selassié è una delle Vippone più amate della casa del GF Vip. La concorrente è una principessa etiope che è diventata nota nella casa più spiata d’Italia, grazie al suo carattere stravagante (come del resto anche il suo look) e alla sua storia d’amore, nata all’interno del GF Vip, con il nuotatore Manuel Bortuzzo.

La ragazza, all’interno del programma, è stata pienamente sé stessa, ha espresso la sua personalità, ha raccontato la sua storia e si è fatta travolgere dalla passione con Manuel. È una delle concorrenti più amate e chiacchierate della casa. Lulù è una ragazza energica che, nonostante le molte difficoltà in cui si è imbattuta, mostra sempre un sorriso raggiante. La principessa ha una passione per il mondo dello spettacolo e della musica.

All’interno della casa, proprio grazie alla sua esuberanza, ha ricevuto anche in questi ambiti molte soddisfazioni. Infatti Lulù è stata molto chiacchierata dal pubblico e spesso anche da personaggi famosi. È stata resa nota una notizia che ha reso Lulù euforica. Qualche giorno fa un video della ragazza è stato ripubblicato sul profilo social del cantante Guè Pequeno.

Fonte studio GF Vip

Nelle storie Instagram, infatti, viene immortalata la principessa etiope, mentre canta Scooteroni di Guè. È proprio ad inizio puntata che il conduttore del programma Alfonso Signorini ha reso partecipe di questo avvenimento la Vippona.

Lulù è rimasta incredula di fronte a questo annuncio del presentatore e subito ha risposto: “Guè Pequeno ha messo una mia foto su Instagram? Ma non è vero dai! Cioè, è vero? Se è vero ringrazio! Certo: grazie, love you, grazie Guè! Ma Alfy, mi prendi in giro?”.

Anche Jessica, la sorella di Lulù, incredula e sbalordita dalla notizia del video di Lulù postato sul profilo social del cantante, durante la nomination ha chiesto chiarimenti al conduttore. Per la precisione, Jessica ha esclamato: “Ma è vero vero vero che Guè Pequeno ha postato Lulù? Top! Pazzesco, Lulù sta facendo la collezione!”.

Infatti, già molti personaggi famosi hanno postato, commentato e imitato la principessa. La rapper Cardi B, Gianni Celeste e addirittura il comico Pucci, durante la trasmissione di Michelle Hunziker: “Michelle Impossible”, hanno preso spunto dalla Selassié.