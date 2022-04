Lulu Selassie sulla rottura con Manuel Bortuzzo: “Colpa di terze persone che si sono messe in mezzo”

Manuel Bortuzzo e Lulu Selassie si sono lasciati. L’annuncio è stato dato ieri pomeriggio con una nota Ansa dallo stesso nuotatore che ha poi repostato l’articolo nelle sue storie di Instagram.

“Abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori” – le parole di Manuel.

La relazione nata nella casa del Grande Fratello Vip è andata avanti per poco più di un mese prima di arrivare alla rottura definitiva. Lulu ha dovuto lottare con la famiglia di Manuel, in particolare il padre, che ha sempre visto di cattivo gusto la loro storia.

In serata ieri Lulu in una diretta Instagram ha aggiornato i suoi fan della notizia della fine della storia con Manuel. Lulu ha confermato tutto tirando in ballo la famiglia del ragazzo, che a detta sua, ha contribuito molto alla rottura.

Fonte: web

“Volevo dirvi che purtroppo la notizia è vera, mi dispiace ovviamente. Non era questo il programma della nostra relazione. Non è colpa né mia né di Manu ma di terze persone che si sono messe in mezzo in questa relazione, hanno cercato di metterci contro. Non persone della mia famiglia” – ha detto Lulu.

Lulu Selassie tira in ballo la famiglia del nuotatore

La principessa non fa mai nomi ma è evidente che ce l’abbia soprattutto con il papà di Manuel, Franco.

“Ci sono delle persone che purtroppo non si sono mai tolte e si sono messe in mezzo cercando di metterci contro me e lui. Ovviamente non persone della mia famiglia. Anche perché i miei familiari appena hanno conosciuto Manuel subito hanno avuto un affetto per lui, hanno sempre avuto buone intenzioni con lui, non è che avevano un pensiero negativo. Purtroppo non c’è stato il contrario dalla sua famiglia verso di me, anche se io sono stata una persona molto amichevole” – le sue parole.