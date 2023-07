Lutto a Beautiful: la nota attrice si è spenta all’età di 66 anni

Nel corso delle ultime ore, è venuta a mancare una celebre attrice la quale faceva parte del cast di “Beautiful“, la soap-opera statunitense più amata e seguita al mondo. Il manager della star ha confermato la notizia della morte al “Times”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Il mondo del cinema subisce un grave lutto . Nel corso delle ultime ore è venuta a mancare Andrea Evans la quale si è spenta all’età di 66 anni a causa di una brutta malattia con cui combatteva da tempo. A diffondere la triste notizia è stato il manager dell’attrice. Pertanto, Nick Leicht ha confermato al “Times” che Andrea è morta domenica presso la sua casa di Pasadena a causa di un cancro. Queste sono state le sue parole:

Lavoro con Andrea da sette anni. Era un talento così straordinario e una gioia assoluta con cui lavorare.

La carriera di Andrea Evans e il debutto a Beautiful

Andrea Evans è nata il 18 giugno 1957 ad Aurora Illinois. Ha conseguito il diploma e successivamente si è iscritta all’università dell’Illinois a Urbana Champaign. Prima di entrare a far parte del cast di Beautiful, Andrea Evans aveva ottenuto grande popolarità e visibilità quando è approdata a Hollywood nel 1978.

Pertanto, è apparsa in The Fury di Brian De Palma e poi ha ottenuto un piccolo ruolo nella miniserie The Awakening Land. Inoltre, ricordiamo la sua famosissima interpretazione di Tina Lord in One Life To Live.

Dopo aver deciso di prendere una pausa dal mondo del cinema per via di uno stalker che le inviava anche minacce di morte, ha debuttato nella soap opera di Beautiful. Qui ha interpretato da Tawny Moore, la madre di Amber. Gli episodi in cui possiamo vedere l’apparizione dell’attrice sono ben 627. Successivamente ha ottenuto il ruolo di Rebecca Hotchkiss in Passions.