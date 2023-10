Uomini e Donne è ormai iniziato da circa un mese, e oltre le tantissime notizie e critiche che hanno riempito siti e giornali, molti hanno fatto caso alla mancanza di alcuni dei volti più noti del programma.

Nonostante siano stati seguiti per tutta l’estate, alcuni personaggi come Gemma Galgani son tornati nel programma, mentre alcuni come Riccardo Guarnieri, si sono allontanati senza riferire parola. A quanto pare, quest’ultimo ha trovato l’anima gemella al di fuori del programma.

Mentre Ida è felicemente fidanzata, anche Armando Incarnato non ha fatto ritorno nel programma. Ma il nome del tarantino, che dallo scorso maggio è completamente scomparso dai radar di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé.

Lutto a Uomini e Donne, il triste annuncio dell’ex cavaliere: “Purtroppo non c’è più”

Dopo molto tempo, la sua ex Roberta Di Padua ha voluto svelare alcuni retroscena sulla storia che ha visti impegnati Riccardo Guarnieri con Giusy e Mariagrazia. La donna, ha quindi rivelato che ai tempi Riccardo le inviava doni in anonimato, facendole credere di avere un ammiratore segreto.

Ed infine, che solamente alla fine delle riprese del programma, le abbia confessato la realtà dei fatti. Alle parole di Roberta, Riccardo Guarnieri non ha mai replicato, considerando che da parecchi mesi è completamente scomparso dai social.

Nelle scorse ore però, l’ex cavaliere ha fatto il suo ritorno sui social, condividendo con i suoi follower una notizia tristissima. Attraverso una storia caricata sul suo profilo Instagram ufficiale, Riccardo ha riferito la scomparsa del suo punto di riferimento; il nonno.

Ha voluto condividere tutta la sua tristezza attraverso le storie Instagram, prima con una foto in cui ritraeva la sua mano intrecciata con quella del nonno, utilizzando come colonna sonora “D’amore si vive” di Ennio Morricone.

Mentre poche ore dopo, ha voluto caricare un video, sempre in compagnia del nonno: “Anche se è in dialetto. Ho voluto pubblicare questo video per condividere con voi uno dei tantissimi momenti divertenti con mio nonno, che purtroppo non c’è più“. Infine, ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno mostrato cordoglio e vicinanza: “Voglio ringraziare tutti per i numerosi messaggi che sto ricevendo”.