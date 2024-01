Lutto in famiglia per Simona Izzo, è morta la mamma Liliana: il retroscena di Ricky Tognazzi

Grave lutto in famiglia per Simona Izzo e per il suo ex marito Ricky Tognazzi che, nelle ultime ore hanno salutato per sempre una persona fondamentale nelle loro vite. A condividere la triste notizia sui social è stato proprio il famoso attore che ha spiegato a tutti i suoi fan il dolore che, in questi giorni stanno vivendo.

A perdere la vita è la Liliana D’Amico nonché mamma di Simona Izzo e delle sue sorelle. La donna si è spenta a 92 anni dopo un lungo ricovero che l’aveva vista protagonista e che, per un momento, sembrava anche affrontare con una lenta ripresa.

Purtroppo però, mentre la famiglia Izzo ha deciso di mantenere il riserbo e non rilasciare nessun’affermazione per ora, a condividere il grande dolore per la sua scomparsa è Ricky Tognazzi.

Lutto in famiglia per Simona Izzo, è morta la mamma Liliana

L’ex marito della famosa regista infatti, attraverso un lungo post social ha così annunciato a tutti la triste scomparsa. Tognazzi ha dichiarato: “Ciao Lilly, stanotte te ne sei andata, ma prima hai voluto salutare me e Simona con il tuo sguardo limpido e la tua voce sincera cogliendoci di sorpresa, ci hai detto. “Quanto siete belli!””.

“Sei sempre stata così Lilly, adorabile e generosa. Sarai per sempre viva negli indelebili ricordi di una vita passata insieme. Sei stata una madre meravigliosa anche per me cara Lilly. Grazie” termina il regista.

Le esequie si terranno nella giornata di domani alle ore 11 all’interno della chiesa di Sant’Agnese fuori dalle mura, precisamente in Via di Sant’Agnese n°3. Saranno tante le persone presenti che daranno un ultimo caloroso saluto alla dolce Liliana.

Per ora la famiglia Izzo non ha voluto rilasciare nessuna dichiarazione in merito né ha voluto rompere il silenzio su quanto è accaduto. Questo però non ha fermato i fan di Simona nel rilasciarle attraverso il suo profilo social tantissimi messaggi di affetto e di cordoglio.