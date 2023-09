Lutto in Rai, morta la storica giornalista Maria Luisa Vincenzoni: il commovente ricordo dei colleghi

Nella giornata di lunedì 11 settembre un terribile lutto ha colpito la Rai. L’azienda ha infatti dovuto fare i conti con la scomparsa di Maria Luisa Vincenzoni, storica giornalista dell’azienda. A rendere pubblica la notizia della scomparsa della donna è stato Luca Zaia il quale, tramite il suo profilo Facebook, ha dedicato a Maria Luisa delle dolci parole.

Queste le parole con cui il Presidente della Regione Veneto ha utilizzato per l’ultimo saluto alla giornalista:

Ci ha lasciati a 67 anni Maria Luisa Vincenzoni, giornalista padovana, già corrispondente dell’Unità, del Mattino di Padova, del Tg3, del TgR Veneto, e di numerose testate nazionali e locali. Lo scorso marzo aveva ricevuto il Premio alla Carriera dall’Ordine dei Giornalisti del Veneto per il suo impegno professionale per la crescita dell’informazione.

E, continuando, Luca Zaia ha poi aggiunto:

Portano il suo nome diversi progetti editoriali pensati e realizzati per raccontare anche il nostro territorio, per il quale lei stessa mostrava un interesse speciale, una profonda conoscenza e una spiccata sensibilità. A Walter Milan, capo ufficio stampa della Regione, a tutti i suoi familiari e alle persone che le sono state accanto, arrivino le più sentite condoglianze e un pensiero di vicinanza da parte mia e della Giunta veneta.

Al momento non sono state rese note le cause che hanno determinato la prematura scomparsa della giornalista. Maria Luisa Vincenzoni ha lavorato presso ‘L’Unità’ a Padova, sua città di origine, e in seguito a ‘Il Mattino’ di Padova. Il suo lavoro in Rai è iniziato circa 40 anni ed è andato avanti fino al 2008.