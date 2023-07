Lutto nel mondo dei social, l’influencer Annabelle Ham morta a soli 22 anni: cosa è successo

In queste ultime ore il mondo dei social sta vivendo un vero e proprio lutto. La confraternita della Kennesaw State University ha reso pubblica la notizia della prematura scomparsa di Annabelle Ham, studentessa e giovane influencer di soli 22 anni. La notizia della morte di Annabelle ha fatto sprofondare tutti nella tristezza più totale. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Annabelle Ham aveva solo 22 anni e la notizia della sua prematura scomparsa è stata un colpo al cuore per tutti. In seguito al triste annuncio da parte della confraternita della Kennesaw State University, la pagina social di Annabelle è stata invasa da una serie di commoventi messaggi scritti per lei da tutti i suoi fan.

Tra le tante parole scritte non è di certo passato inosservato il messaggio scritto per Annabelle dalla sorella Amelia che ha voluto rivolgere l’ultimo saluto alla 22enne con parole che hanno commosso tutti:

A volte non capisco perché Dio faccia certe cose, ma non riesco nemmeno a esprimere a parole quanto sia difficile. Non penseresti mai che una cosa del genere ti accadrà o potrebbe accaderti fino a quando non accade.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Annabelle Ham (@annabelle_ham)

E, continuando, Amelia Ham ha poi aggiunto:

Era così dolce, così carina con gli occhi più azzurri di sempre, era sempre felice e illuminava i luoghi in cui entrava. ma Dio era pronto per lei. So che ha sempre voluto vivere la vita al massimo, questo è quello che dobbiamo fare ora. E so che sta ballando in paradiso in questo momento, non vedo l’ora di darti un grande abbraccio un giorno.

Mondo dei social in lutto per la morte di Annabelle Ham: la causa del decesso

Stando a quanto trapelato dai giornali che si sono interessati della notizia della prematura scomparsa di Annabelle, pare che la giovane influencer sia stata colpita da un attacco epilettico che non le ha lasciato alcun scampo.