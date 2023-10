Lutto nel mondo del cinema, è morta Piper Laurie: l’attrice aveva 91 anni

Nel corso delle ultime ore il mondo del cinema sta vivendo un terribile lutto per via della scomparsa di Piper Laurie. La famosissima attrice, nota al pubblico soprattutto per il ruolo che ha interpretato nel film The Hustler, si è spenta all’età di 91 anni. Adare il triste annuncio è stata la sua rappresentante: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Piper Laurie si è spenta all’età di 91 anni. La notizia della scomparsa dell’attrice arrivata da ‘Variety’. Il noto portale ha condiviso una nota scritta dalla rappresentante di Piper le cui parole hanno commosso tutti. Questo è quanto scritto da Marion Rosenberg, assistente di Piper Laurie, sull’attrice:

È stato un essere umano meraviglioso e uno dei grandi talenti del nostro tempo.

Oltre a ricordare l’attrice con parole che hanno commosso tutti, Marion Rosenberg non ha rivelato le cause che hanno portato al decesso di Piper. Per questo motivo, dunque, molti pensano che l’attrice di The Hustler sia scomparsa per via di cause naturali.

Piper Laurie, l’attrice si è spenta all’età di 91 anni: carriera e vita privata

Classe 1932, il grande talento di Piper Laurie è stato premiato tramite le nomination a tre premi Oscar per i film Lo Spaccone, Carrie Lo Sguardo di Satana e Figlio di un Dio Minore. Nel corso della sua carriera Piper Laurie ha vinto un Golden Globe per il suo ruolo da non protagonista nel film Twin Peaks, oltre che un Premio Emmy per il ruolo che ha interpretato nel film La Promessa.

Oltre a lavorare nel mondo del cinema, Piper Laurie si è dedicata moltissimo anche alle serie tv. Tra le tante serie a cui ha avuto la possibilità di lavorare, non possiamo non citare E. R.- Medici in prima linea, dove ha interpretato la mamma del Dottor Ross. Negli anni ’70 Piper Laurie ha sposato il critico cinematografico Joseph Morgenstern e il loro amore è stato coronato dalla nascita di una figlia, Anna Grace. La coppia ha divorziato nel 1981.