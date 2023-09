Lutto nel mondo del cinema, è morto David McCallum: l’attore si è spento all’età di 90 anni

In queste ultime ore il mondo dello spettacolo mondiale sta vivendo un terribile lutto per via della scomparsa di David McCallum. L’attore della serie di successo NCIS- Unità anticrimine, si è spento all’età di 90 anni. Poco fa il magazine ‘People.com’ ha reso pubblico il comunicato di Peter, il figlio dell’attore: le sue parole hanno commosso tutti.

David McCallum era diventato celebre per aver recitato nel ruolo del dottor Donald Mallard nella serie di successo NCIS- Unità anticrimine. Il figlio dell’attore, Peter, ha dichiarato che suo padre si è spento per cause naturali presso il Presbyterian Hospital di New York nella giornata di lunedì 25 settembre.

A suo padre Peter ha dedicato delle dolci parole che non sono di certo passato inosservate e che hanno commosso tutti:

Era il padre più gentile, più forte, più paziente e più amorevole. Ha sempre anteposto la famiglia a se stesso. Attendeva con ansia ogni occasione per incontrare i suoi nipoti e aveva un legame unico con ciascuno di loro.

E, continuando, Peter McCallum ha poi aggiunto che:

Era un vero uomo rinascimentale: era affascinato dalla scienza e dalla cultura e trasformava queste passioni in conoscenza. Per esempio, era in grado di dirigere un’orchestra sinfonica e (se necessario) poteva eseguire un’autopsia, grazie ai suoi studi decennali per il suo ruolo nell’NCIS.

Concludendo con il suo comunicato, il figlio di David McCallum ha voluto ricordare suo padre rivelando un aneddoto che risale agli ultimi giorni trascorsi in ospedale: