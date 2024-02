Lutto nel mondo della musica, addio a Giuseppe Mele: l’artista è scomparso prematuramente all’età di 37 anni

L'artista si è spento prematuramente all'età di 37 anni per via di una grave patologia

In queste ore il mondo della musica e dello spettacolo in generale sta vivendo un drammatico lutto. Poco fa è stata infatti annunciata la prematura scomparsa di Giuseppe Mele, cantante napoletano che si è spento per sempre all’età di 37 anni. A dare il triste annuncio è stata la famiglia dell’artista su Facebook. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Il mondo della musica costretto a dire addio a Giuseppe Mele, cantante napoletano scomparso prematuramente all’età di 37 anni per via di una grave patologia che lo costringeva a stare su una sedia a rotelle. Come già anticipato, nelle scorse ore la famiglia dell’artista ha dato il triste annuncio su Facebook con queste parole:

Ci dispiace informarvi così ma il nostro carissimo e amato Giuseppe Mele, in arte PGU ci ha lasciati.

Addio a Giuseppe Mele: carriera e vita privata dell’artista

Conosciuto con l’acronimo PGU (Piccolo Grande Uomo), Giuseppe Mele da anni combatteva contro una grave patologia che purtroppo non gli ha lasciato scampo e che lo costringeva a stare su una sedia a rotelle. Inutile dire che la sua scomparsa ha lasciato la sua famiglia e tutti coloro che da sempre lo seguivano nel dolore più totale. Tra i brani più conosciuti di PGU c’è ‘Invisibili’. Si tratta di un brano a cui l’artista teneva particolarmente in quanto si presenta come un inno dedicato alle persone diversamente abili.

Giuseppe Mele era originario di Afragola e, dopo la triste notizia, tutta la città si è stretta al grande dolore che la famiglia dell’artista sta vivendo in queste ore. I funerali del cantante si sono tenuti nella giornata di venerdì 16 febbraio presso la parrocchia San Marco dell’Olmo. Dopo l’annuncio della prematura scomparsa di Giuseppe, sono stati molti coloro che hanno inviato alla famiglia dell’artista messaggi di cordoglio e vicinanza per il grave lutto che l’ha colpita.