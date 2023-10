Un grave lutto ha colpito il mondo della televisione. A quanto pare, Lior Waitzman un montatore del suono, che in passato ha collaborato con la piattaforma Netflix per la serie Fauda, è rimasto coinvolto in un attacco terr*****o di Hamas.

Era uno dei migliori nel suo ruolo, vantava collaborazioni con svariati programmi, tra cui la serie di spionaggio di Apple TV+ Teheran- inoltre, ha partecipato ad altre serie per la piattaforma Netflix. Non appena hanno appreso la notizia, molti colleghi gli hanno reso omaggio.

I social, una volta appresa la notizia, sono accorsi per rendergli maggio. Una collega in particolare ha voluto ricordare la loro ultima collaborazione, avvenuta per il dramma Bros, di Guy Amir e Hanan Savyon.

Lutto nel mondo della televisione: Addio al volto noto, aveva solo 32 anni

L’annuncio della scomparsa di Lior Waitzman è stato condiviso dal co-Ceo di Netflix, Ted Sarandos: “Lior Waitzman, un montatore del suono che ha lavorato per la serie Fauda di Netflix e Tehran di Apple TV+, è stato u***iso negli attacchi terroristici di Hamas contro Israele”.

Durante un discorso organizzato da Bloomberg e Netflix, ha dichiarato che: “Molte persone sono ancora sconvolte da questo attacco terro****ico di Hamas“. Aggiungendo: “Molti di noi probabilmente hanno perso amici e familiari”.

“Una delle vittime, Lior Weitzman, stava lavorando alla nostra serie originale Bros. Vogliamo solo dire che i nostri cuori sono rivolti a Lior, alla sua famiglia e a chiunque altro abbia perso qualcuno in Israele sabato scorso”.

Ha continuato il lungo discorso, mostrando una profonda commozione: “Sono profondamente dispiaciuto che Lior Waitzman, l’editor del suono e il mixer del nostro film @mtvdocs ״Mourning in Lod” sia stato uc***so ieri”.

Il giovane, viveva vicino al confine con Gaza, ed è stato uc***so mentre era in sella alla sua fedele bicicletta. Aveva preso parte alla serie Fauda di Netlfix. Inoltre, due attori della famosa serie, sono intervenuti tramite i loro profili social, annunciando il loro arruolamento nell’esercito israeliano.

Si tratta di Lior Raz, attore e sceneggiatore che ha vestito i panni di Doron nella serie tv israeliana Fauda. Ha preso questa decisione per poter aiutare la sua popolazione duramente colpita dall’attacco t*****ico. Assieme a lui, anche l’attore Idan Amedi si è arruolato.