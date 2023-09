Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Ketty Roselli: l’attrice aveva 51 anni

Mondo del cinema e dello spettacolo in lutto per la prematura scomparsa di Ketty Roselli: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore un grande lutto ha colpito il mondo del cinema e dello spettacolo in generale per via della prematura scomparsa di Ketty Roselli. L’attrice si è spenta prematuramente all’età di 51 anni per via di una malattia che purtroppo non le ha lasciato scampo. Il doloroso messaggio comparso sulla sua pagina social ha commosso tutti.

Ketty Rosselli è scomparsa prematuramente all’età di 51 anni. Come già anticipato, l’attrice da tempo lottava contro una malattia che alla fine non le ha lasciato scampo. In queste ore sulla sua pagina social è apparso un messaggio che ha lasciato di stucco tutti i suoi fan. Queste sono state le parole del doloroso annuncio della scomparsa di Ketty:

Ketty è partita per il suo nuovo viaggio, dopo aver lottato fino all’ultimo senza mai mollare per la vita che tanto amava. Ricorderemo sempre il suo sorriso, la sua risata, la sua comicità, il suo talento, la sua empatia, il suo preoccuparsi per gli amici, la sua voglia di vivere, di viaggiare e di scoprire nuove cose. Questa era Ketty, la migliore amica del mondo. Quando guarderete il mare che tanto amava, ricordatevi di lei. Buon viaggio tesoro. Per chi vuole salutarla i funerali si terranno con cerimonia buddista presso: il Teatro Marconi, Viale Marconi 698/E Roma Lunedì 2 Ottobre alle ore 11:00.

Ketty Rosselli, vita e carriera dell’attrice

Ketty Rosselli ha avuto la possibilità di farsi conoscere dal pubblico del piccolo schermo per aver recitato nell’amata soap di Canale5, Centovetrine, dove ha interpretato il ruolo della dottoressa Flavia Cortona.

L’attrice ha lavorato anche in Don Matteo. Sono molti i messaggi di cordoglio scritti in queste ore per rivolgere l’ultimo saluto a Ketty. Tra le tante parole scritte, possiamo leggere: