Lutto nel mondo dello spettacolo, è morto Frank Carpentieri: il deejay aveva 47 anni

In queste ultime ore il mondo dello spettacolo sta vivendo un vero e proprio lutto. Poco fa è infatti emersa la notizia della prematura scomparsa di Frank Carpentieri; il deejay di Made in Sud aveva 47 anni e si è spento prematuramente per via di un brutto male che non gli ha lasciato scampo.

Frank Carpentieri, il deejay del programma firmato Rai2 Made in Sud, è scomparso prematuramente all’età di 47 anni. Come già anticipato, da tempo l’uomo combatteva contro un brutto male che alla fine non gli ha lasciato scampo. Qualche tempo fa, Frank ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per il supporto mostrato in questi mesi.

Questi sono state infatti le parole che il deejay ha rivolto a tutti coloro che lo seguivano da tempo:

Grazie a tutti voi combatterò fino alla fine.

E Frank ha combattuto fino alla fine con tutte le sue forza ma, purtroppo, il brutto male che lo ha colpito non gli ha lasciato scampo.

Frank Carpentieri: vita e carriera del deejay di Made in Sud

Come già anticipato, Frank Carpentieri si è fatto conoscere al pubblico del piccolo schermo grazie alla sua presenza nello show di Rai2 Made in Sud. In questi giorni il deejay avrebbe dovuto essere uno dei protagonisti dello spettacolo ‘Frank Carpentieri: Brothers & Sisters’ che sarebbe dovuto andare in scena presso il Teatro Cilea di Napoli.

Oltre alla sua partecipazione alla trasmissione Made in Sud, Frank Carpentieri ha avuto l’opportunità di collaborare con nomi molto importanti del mondo dello spettacolo. Tra questi, possiamo citare Rocco Hunt, Alessandro Siani, Subsonica, Enzo Avitabile e Almamegretta, Clementino. Sono molti i messaggi di cordoglio, affetto e vicinanza che in queste ore sta ricevendo la famiglia di Frank per il lutto che l’ha colpita.