Il mondo dello spettacolo indiano deve affrontare il lutto dovuto alla morte di Siddharth Shukla. Noto attore e modello, Siddahrth è scomparso prematuramente all’età di 40 anni a causa di un attacco di cuore. Ricordiamo che l’uomo era stato protagonista di alcuni film di successo ed era molto popolare sui social.

Stando alle analisi effettuate dai medici del dipartimento di medicina legale dell’Hindustan Times, il noto attore e modello sarebbe stato colpito da un attacco di cuore. Questo è ciò che emerge da una prima analisi dell’autopsia:

Il primo rapporto indica che è morto per un attacco di cuore. Tuttavia, non saremo in grado di confermare la causa del decesso fino a quando non avremo completato l’autopsia.