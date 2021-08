Lutto nel mondo dello spettacolo: l’attore è morto a soli 19 anni

In questi giorni il mondo del cinema e della recitazione stanno vivendo un vero lutto. Matthew Mindler, star del noto film Quell’idiota di nostro fratello, è scomparso prematuramente all’età di 19 anni. Il corpo senza vita del giovane attore è stato trovato vicino il college che Matthew frequentava, in Pennsylvania.

L’attore di Quell’idiota di nostro fratello, Matthew Mindler, è morto a soli 19 anni. Il corpo senza vita del giovane attore è stato trovato vicino il college che frequentava, in Pennsylvania, dopo che era stata denunciata la sua scomparsa. Il college che il noto attore frequentava, il Millersville State College, è stato il primo a dare notizia della scomparsa di Matthew.

Pochi giorni fa era stata sporta una denuncia riguardo la scomparsa del giovane. Nonostante le numerose ricerche messe in atto per ritrovare il giovane, Matther Mindler è stato trovato morto all’età di soli 19 anni. Attualmente non sono state rivelate le cause della morte e la polizia sta indagando su quanto accaduto.

In particolar modo, gli inquirenti stanno ricostruendo i movimenti e le ultime ore di vita del ragazzo in modo da chiarire quando accaduto e risalire alla verità. Il 25 agosto scorso la famiglia dell’attore aveva avvisato le autorità sporgendo una denuncia di scomparsa, dal momento che del giovane si era persa ogni traccia.

Stando alle notizie circolanti, in quella giornata il giovane attore di Quell’idiota di mio fratello era uscito dal suo dormitorio, non facendo più rientro. Nessuno conosce il motivo per cui Matthew si sia allontanato dal college. Attualmente gli inquirenti stanno lavorando proprio su questo in modo da poter risalire alla verità.

Un lutto che ha colpito il mondo dello spettacolo, in particolar modo quello della recitazione. Ricordiamo, infatti, che Matthew Mindler nel 2011 era stato protagonista del film Quell’idiota di mio fratello in cui ricopriva il ruolo di River, il figlio di una coppia oppressiva. In seguito, Matthew ha partecipato a numerosi e cortometraggi e film di successo.