Lutto nel mondo dello spettacolo, Maddy Anholt si è spenta a soli 35 anni: l’annuncio

In queste ultime ore il mondo della televisione e dello spettacolo in generale sta vivendo un terribile lutto. Poco fa è stata infatti annunciata la prematura scomparsa di Maddy Anholt, noto volto della tv scomparsa prematuramente a soli 35 anni per un tumore al cervello che non le ha lasciato scampo.

L’attrice ha scelto di andare via in silenzio un anno dopo essere diventata mamma. Ad annunciare la terribile notizia è stata la famiglia di Maddy Anholt con un post che ha commosso tutti. Sono molti coloro che in queste ore si sono uniti al dolore della famiglia dell’attrice per il lutto che l’ha colpita.

Inizia così il lungo post con cui la famiglia di Maddy Anholt ha annunciato la prematura scomparsa del noto volto della BBC:

È con profondo dolore che annunciamo la morte della nostra amata figlia, sorella, gemella, amica, moglie e madre, che ha lasciato questo mondo mercoledì 13 settembre. 35 anni.

E, continuando, si legge:

Ha trascorso le sue ultime settimane a casa dei suoi genitori, immersa nell’amore e nella calma, e con i suoni della natura tutt’intorno. ‘Nella sua breve vita ha realizzato così tanto. È stata una maratoneta, autrice, relatrice, attrice e ambasciatrice per gli aiuti alle donne. Siamo sopraffatti dalla gratitudine verso i tanti amici che ci hanno sostenuto con il loro amore e le loro preghiere durante questo momento difficile.

Il post che la famiglia di Maddy Anholt ha scritto per annunciare la drammatica notizia della scomparsa si è poi concluso con un rigraziamento di tutti coloro che si sono occupati dell’attrice durante il periodo della malattia: