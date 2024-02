Lutto nel mondo dello spettacolo: si è spento Giovanni Bagassi, aveva solo 50 anni

Il mondo dello spettacolo italiano sta vivendo un vero e proprio lutto per via della prematura scomparsa di Giovanni Bagassi. Purtroppo l’ex attore si è spento all’età di soli 50 anni a causa di una malattia contro cui lottava da tempo e che purtroppo non gli ha lasciato alcun scampo.

Giovanni Bagassi ha occupato la scena cinematografica dello spettacolo negli anni ’80. Tutti lo ricordano per i suoi capelli ricci rossi, gli occhi azzurri e per il sorriso indimenticabile. L’ex attore, considerato un vero e proprio bimbo prodigio degli anni ’80, si è spento nella città di Piacenza, dove ha vissuto gli ultimi anni della sua vita e dove ha lavorato come barista in una multisala.

Come già anticipato, Giovanni Bagassi è stato uno dei protagonisti della scena del cinema italiano negli anni ’80. Sono molte le pellicole a cui l’ex attore ha preso parte. Tra i moltissimi film a cui Giovanni Bagassi ha lavorato possiamo non citare È arrivato mio fratello in cui ha recitato al fianco del grande Renato Pozzetto e Acapulco prima spiaggia a sinistra dove Bagassi ha recitato al fianco Gigi Sammarchi e Andrea Roncato.

Il grande successo arriva però nel 1983, anno in cui Giovanni Bagassi è uno dei protagonisti del film Don Camillo, in cui recita al fianco del grande Terence Hill. Oltre al cinema, l’ex attore è noto anche per aver prestato il suo volto a marchi importanti, come Kodak e Benetton.

Purtroppo la malattia contro cui combatteva da tempo non gli ha lasciato scampo e la notizia della prematura scomparsa dell’attore ha lasciato tutti nello sconforto più totale. Al momento non si hanno informazioni riguardo al giorno e al luogo in verranno celebrati i funerali dell’ex attore. La sua capacità di immedesimarsi perfettamente nei ruoli che gli venivano richiesti di interpretare lascerà senza ombra di dubbio un’impronta indelebile nello mondo dello spettacolo italiano.