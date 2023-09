Lutto per Eleonora Giorgi, è morta la madre: il messaggio di addio commuove

Nel corso delle ultime ore un terribile lutto ha colpito Eleonora Giorgi e suo figlio Paolo Ciavarro. L’attrice è stata infatti costretta a fare i conti con la scomparsa di sua madre, Maria Roma, alla quale ha dedicato un commovente messaggio di addio. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Lutto per Eleonora Giorgi e per Paolo Ciavarro. Come già anticipato, l’attrice ha salutato per l’ultima volta sua madre, Maria Roma. Commoventi sono stati i messaggi che sia la Giorgi sia Paolo Ciavarro hanno condiviso sulle loro pagine social per rivolgere l’ultimo saluto alla donna.

Queste sono state le parole con cui Eleonora Giorgi ha salutato per l’ultima volta sua madre sui social:

Mamma amatissima, buon viaggio nel tuo luogo preferito, accanto a Lui spero!

Anche Paolo Ciavarro ha condiviso un’Instagram Story che lo ritrae in compagnia di sua nonna. Ad accompagnare il dolce scatto una commovente didascalia:

Buon viaggio nonna.

Eleonora Giorgi e il difficile rapporto con sua madre

In alcune interviste Eleonora Giorgi ha raccontato di aver vissuto un rapporto molto complicato con sua madre. Il motivo di ciò risiede nella scelta della mamma dell’attrice di intraprendere un percorso religioso molto profondo dopo la separazione da suo marito. Dopo la separazione, infatti, la signora Maria Rosa è entrata a far parte di una comunità neocatecumenale.

Queste sono state le parole con cui la madre di Paolo Ciavarro ha spiegato il difficile rapporto con sua mamma:

Ho vissuto con una monaca laica. Per 50 anni non ha mai fatto un pranzo di domenica con i suoi figli, perché era dedicata a Gesù.

Questa situazione aveva allontanato moltissimo Maria Roma da sua figlia, anche se negli anni Eleonora Giorgi è riuscita a riallacciare i rapporti con sua madre.