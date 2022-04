L'attrice è in lutto per la scomparsa di Rio Hackford

Gravissimo lutto per Helen Mirren e per la sua famiglia. Lo scorso 14 aprile all’età di soli 51 anni ad Huntington Beach, in California è morto Rio Hackford, figliastro dell’attrice. L’uomo, venuto a mancare, come ha confermato il fratello Alex a Variety, combatteva da tempo contro una forma rara di tumore. Era il primogenito del regista Taylor Hackford.

Taylor Hackford è un regista americano che dal 1997 è sposato con l’attrice 76enne, star inglese. L’uomo, già sposato due volte prima di convolare a giuste nozze con Helen Mirren, aveva già due figli, Rio Hackford e Alexander Hackford.

Come ha confermato il fratello Alexander, purtroppo Rio è morto. Un grave lutto per tutta la famiglia, che ha dovuto salutare troppo presto il 51enne, che aveva esordito al cinema nel 1990 con Pretty Woman, diventando poi famoso nelle serie tv The Mandalorian, Treme, American Crirme Story e in Pam & Tommy.

La vita di nostro figlio e figliastro, Rio Hackford, è stata fonte di ispirazione per entrambi e abbiamo il cuore spezzato per la sua perdita. Rio è morto per un melanoma uveale, una forma rara e molto aggressiva di tumore, per questo preghiamo tutti coloro che stanno leggendo questo comunicato di sottoporsi a un esame della vista almeno una volta l’anno, cosa che potrebbe salvarli da questo cancro.

Questa la dichiarazione congiunta alla rivista People con cui padre e matrigna hanno voluto salutare Rio.

Lutto per Helen Mirren e Taylor Hackford: le parole dell’attrice per ricordare il figliastro

Proprio qualche giorno fa l’attrice Premio Oscar aveva dedicato a Rio un post su Instagram, con una foto sorridente e la scritta “El Rio”. Hackford lascia la moglie Elizabeth Grace e i figli Waylon e Buck.

Tanti colleghi oggi si stringono a lui, così come tanti amici conosciuti sul set o nel mondo dello spettacolo. Come Josh Homme che si è fatto un tatuaggio in suo ricordo.