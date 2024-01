Lutto per Katia Fanelli, l’ex volto di Canale 5 ha perso il suo papà: l’annuncio spiazza

In queste ore Katia Fanelli sta vivendo un vero e proprio lutto. L’ex protagonista di Temptation Island ha infatti annunciato la prematura scomparsa del suo papà, al quale era molto legata. Inutile dire che l’ultimo saluto di Katia a suo padre ha riempito di lacrime tutti i suoi fan.

Lutto per Katia Fanelli. Come già anticipato, in queste ore l’ex protagonista di Temptation Island è stata costretta a dire addio al suo amato papà, scomparso prematuramente a causa di un brutto male. Come già anticipato, Katia ha rivolto l’ultimo saluto a suo padre tramite un post social che ha commosso tutti coloro che la seguono.

Con queste parole l’ex protagonista di Temptation Island ha salutato per l’ultima volta il suo papà:

Mi manca il fiato, ho il cuore frantumato e le forze che mi abbandonano. Scrivo con le lacrime agli occhi perché dieci giorni fa è venuto a mancare mio babbo… un brutto malaccio ce l’ho ha portato via in soli 2 mesi…

E, continuando, Katia Fanelli ha poi aggiunto:

A volte la vita è veramente ingiusta ed il destino veramente crudele. Oggi compio 30 anni, tu non ci sei ed io non sento alcun bisogno di festeggiarlo, perché non è questa la mia priorità. Sei stato il Babbo più grandioso e coraggioso che potessimo mai avere perché senza di te ad oggi non saremmo diventati ciò che siamo; per tutti i valori della vita che ci hai insegnato. Un gran lavoratore, con tanta umiltà, sani valori e saldi principi. Sempre pronto ad aiutare tutti. E proprio per questo ti ricorderanno, per la tua grande bontà d’animo; perché sei stato una forza della natura.

Per poi concludere: