Lutto per Kevin Nash, il figlio muore a soli 26 anni: cosa è successo

In queste ultime ore Kevin Nash sta vivendo un vero e proprio lutto. Il giornalista Sean Ross Sapp ha rivelato su Twitter, lo scorso 20 ottobre, ha annunciato che suo figlio Tristen è scomparso prematuramente all’età di 26 anni. Attualmente è mistero sulla morte del giovane. Cerchiamo di scoprire che cosa è successo nel dettaglio.

La notizia della prematura scomparsa di Tristen Nash ha lasciato tutti senza parole. Questo è quanto dichiarato da Sean Ross Sapp in una nota Twitter pubblicata lo scorso 20 ottobre:

A nome di Kevin e Tamara Nash, devo purtroppo segnalare che il loro figlio Tristen Nash è morto tragicamente all’età di 26 anni.

Sono stati molti coloro che si sono uniti al dolore della famiglia del giovane. Il padre e la madre di Tristen si sono chiusi nel dolore più totale e hanno chiesto a tutti di rispettare questo momento, oltre che di inviare preghiere per il loro povero ragazzo.

Lutto nel mondo dello sporto, morto prematuramente il figlio del wrestler Kevin Nash

Inutile dire che la notizia della prematura scomparsa di Tristen ha lasciato nello sconforto più totale l’intero mondo dello sport e del wrestling, dal momento che Kevin Nash è stato uno degli atleti più forti di sempre.

Tristen era nato nel 1996 ed era l’unico figlio di Kevin e di sua moglie. Il ragazzo si rendeva spesso protagonista degli scatti condivisi dal papà sulla sua pagina social. Circa otto anni il nome del giovane era stato al centro dei principali giornali di cronaca in quanto coinvolto in una rissa con il padre.

Al momento non sono ancora emerse le cause che hanno la prematura scomparsa di Tristen. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire come si evolverà questa vicenda e se ci saranno novità riguardo questa notizia che ha sconvolto l’intero mondo dello sport. Nel frattempo la famiglia ha chiesto il massimo rispetto della privacy.