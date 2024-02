Isabelle Lawrence Thomas ha perso tragicamente la vita cadendo da un piano molto alto di un hotel in cui si trovava. Il mondo del cinema è in lutto e lo è anche l’attore Leonardo DiCaprio, dal momento che la donna era la moglie del suo produttore, Bradley Thomas, che ha prodotto Killers of the Flower Moon. Aveva solo 39 anni e lascia il marito e due bambini gemelli.

Secondo quanto riportato dal sito americano TMZ, Isabelle Lawrence Thomas avrebbe compiuto un gesto volontario. La donna di 39 anni si è lanciata nel vuoto, dal balcone dell’hotel in cui stava soggiornando a Los Angeles, l’Angeleno.

Gli agenti di polizia hanno ritrovato il suo corpo, ormai privo di vita, nella zona della piscina dell’hotel. Le lesioni riscontrate sul suo corpo, a detta del medico legale che lo ha analizzato, sono compatibili con una caduta dall’alto. E pensare che pochi giorni prima era felice e sorridente accanto al marito.

La tragedia è avvenuta lo scorso 29 gennaio, ma la stampa americana ha rivelato solo oggi quello che è successo. Proprio pochi giorni prima, il 13 gennaio, i fotografi l’avevano immortalata sorridente e felice a una festa organizzata per i Bafta, il premio inglese che è paragonabile agli Oscar.

Era lì per presentare proprio il film diretto da Martin Scorsese ed interpretato da Leonardo Di Caprio e Robert De Niro, che suo marito aveva prodotto. I due si erano sposati nel 2018 e dalla loro relazione erano nati Poppy e Grace, due fratelli gemelli.

Isabelle Lawrence Thomas si sarebbe tolta la vita, ma non è stato trovato alcun biglietto d’addio

Secondo quanto riportato da ‘TMZ’, la donna di 39 anni si sarebbe gettata nel vuoto, da un piano alto dell’hotel. Non ha però lasciato alcun messaggio.

Originaria del Regno Unito, suo padre era Sir Henry Lawrence. Dopo aver terminato gli studi in una prestigiosa scuola privata, laureandosi in seguito all’Università di Oxford in Neuroscienze, ha lavorato alle Nazioni Unite e alla Banca Mondiale. È stata consulente tecnologica dall’ex primo ministro britannico, David Cameron. Dopo essersi trasferita a Los Angeles, ha conosciuto suo marito.