Lutto per Monica Bellucci, la triste notizia che ha sconvolto l’attrice

Grave lutto per l’attrice Monica Bellucci. La notizia è arrivata ieri pomeriggio e non poteva essere più dolora per l’attrice e supermodella perugina. Bellucci, 59enne nota al grande pubblico internazionale per pellicole come ‘Dracula di Bram Stoker’ o per le sue interpretazioni in due capitoli della celebre saga fantascientifica ‘Matrix’, ha subìto una grave perdita familiare.

Da due anni è legata sentimentalmente al celeberrimo regista Tim Burton, da lei presentato come suo nuovo compagno. Monica Bellucci ha ufficializzato la relazione con Tim Burton nel corso della Festa del Cinema di Roma a ottobre. Sul suo profilo Instagram posta scatti di campagne pubblicitarie, foto del passato e trailer dei progetti cinematografici.

Il lutto riguarda il padre, Pasquale Bellucci, morto all’età di 86 anni presso l’ospedale di Città di Castello. Pasquale, conosciuto affettuosamente come “Pasqualino” dagli amici. Era un ex impiegato di un’azienda di trasporti e una figura molto rispettata nella sua città natale.

Pasquale Bellucci e sua moglie Brunella Briganti risiedevano a Lama, un paese dell’Alta Umbria dove la figlia, l’attrice, ha trascorso la sua giovinezza. Spesso vi tornava per trascorrere piacevoli momenti in famiglia. Entrambi i genitori hanno sempre sostenuto e incoraggiato Monica nel suo percorso nel mondo dello spettacolo, mantenendo grande modestia e riservatezza come pochi altri.

In un’intervista al ‘Daily Mail’ di molti anni fa, Pasquale ha rivelato che durante l’adolescenza Monica Bellucci si considerava un “brutto anatroccolo”. Poi, incredibilmente, è stata scoperta e lanciata nella sua brillante carriera all’età di 18 anni dal parrucchiere locale Pietro Montanucci.

Oltre ad essere diventato nonno di due nipoti, Deva (nata nel 2004) e Léonie (nata nel 2010), il Pasquale Bellucci ha recentemente ricevuto una grande soddisfazione dalla figlia quando Monica ha ricevuto il terzo “Nastro d’Argento” della sua carriera per la sua interpretazione in “Maria Callas: Lettere e memorie”, diretto da Tom Volf e Yannis Dimolitsas.

Monica Bellucci sembra essere già arrivata a Città di Castello per stare vicino alla sua famiglia. L’attrice era già in Italia per un altro impegno lavorativo. I funerali potrebbero tenersi lunedì, probabilmente presso la Cattedrale di Città di Castello.