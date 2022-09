Lutto per Renzo Arbore: è morto il fratello Alfonso

Nel corso delle ultime ore Renzo Arbore sta vivendo un vero e proprio lutto. Suo fratello Alfonso è scomparso all’età di 91 anni a Foggia, città in cui era nato e ancora viveva. Dopo aver comunicato la notizia all’Ansa, il cantautore ha deciso di vivere il lutto chiudendosi nel dolore più totale.

Renzo Arbore sta attraversando senza ombra di dubbio uno dei momenti più difficili della sua vita. Nelle scorse ore è stata comunicata la scomparsa del fratello Alfonso. Di professione antiquario, il fratello del cantautore aveva 91 anni e viva a Foggia, città in cui sia lui che suo fratello sono nati.

Queste sono state le parole che Renzo Arbore ha rilasciato all’Ansa:

Un vero e proprio lutto che il cantautore ha deciso di vivere chiudendosi nel dolore. Renzo Arbore ha deciso di non parlare della morte del fratello sui social.

Il suo ultimo post, infatti, risale a quattro giorni fa ed è da ricollegare al suo lavoro. Dopo la notizia, sono stati molti coloro che hanno inviato all’artista numerosi messaggi di affetto e vicinanza per il lutto che sta attraversando.

Classe 1937, Renzo Arbore è uno dei personaggi più importanti del panorama televisivo italiano. Con il suo talento ha conquistato moltissime generazioni e nel corso degli anni ha raggiunto un successo straordinario. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che l’artista ha avuto numerose storie d’amore.

La più importante è senza ombra di dubbio quella vissuta con Mariangela Melato sulla quale ha dichiarato in una recente intervista:

Siamo stati lì lì per sposarci, poi lei andò in America, mentre io vivevo la fase di stordimento per il grande successo televisivo. La passione andò un po’ scemando e ci siamo allontanati…