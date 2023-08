Lutto per Rita Dalla Chiesa: è morto il cane Pedro

Rita Dalla Chiesa sta vivendo un terribile lutto. Qualche ora fa, infatti, la conduttrice ha annunciato la scomparsa del cagnolino Pedro che ha voluto salutare con un commovente post social. Scopriamo insieme cosa è successo e quali sono state le sue parole.

Terribile lutto per Rita Dalla Chiesa. Come già anticipato, nel corso delle ultime ore l’ex conduttrice di Forum ha annunciato la scomparsa del suo cagnolino Pedro che da ben 20 anni era al suo fianco. Proprio a lui la conduttrice ha deciso di dedicare delle dolci parole che non sono passato inosservate e che hanno commosso tutti.

Inizia così il messaggio di addio che Rita Dalla Chiesa ha scritto per il suo cagnolino Pedro:

Era il mio cagnolino, era il mio compagno da 20 anni. Era Pedro, un’anima bellissima, aveva gli occhi dolci. Non ho mai ricevuto così tanto amore e tanta fedeltà, nella mia vita.

E, continuando, la conduttrice di Forum ha poi aggiunto:

Era lui che ha riempito molte mie giornate senza sole. Lo so che mi aspetterai, Pedrito mio. Ma che dolore, adesso. Eri l’unico che si fidava di me anche quando guidavo e cucinavo.

Le parole che Rita Dalla Chiesa ha scritto per il suo cagnolino hanno accompagnato uno scatto di Pedro che la conduttrice ha condiviso sulla sua pagina social.

Dopo l’annuncio della scomparsa di Pedro, sono state moltissime le persone che hanno mostrato affetto e vicinanza a Rita Dalla Chiesa per il terribile lutto che sta vivendo in queste ore. Anche noi ci uniamo al dolore della conduttrice per la perdita del suo fedele amico a quattro zampe con cui ha condiviso i momenti più importanti della sua vita.