Lutto per Rocco Siffredi, il triste annuncio commuove: “Un dolore grandissimo”

Rocco Siffredi, è stato il protagonista di una vicenda molto triste e piena di dolore. Precisamente, attraverso i suoi profili social ufficiali, il noto attore nostrano ha condiviso un messaggio pieno di dolore.

Attraverso le sue parole, ha voluto condividere con i propri fan la notizia di un lutto che lo ha ferito profondamente. U lutto improvviso ed inaspettato è quello che ha portato via per sempre una giovane ragazza di 23 anni.

Com’è noto, Rocco Siffredi sta portando avanti alcuni progetti molto importanti, tra cui la partecipazione ai reality show. Soprattutto questi ultimi, hanno permesso alle persone di conoscere la sua grande sensibilità ed il suo lato umano.

Lutto per Rocco Siffredi, il triste annuncio: “Un dolore grandissimo”

Questi suoi lati molto sensibili ed umani sono affiorati anche nel messaggio che ha voluto condividere su tutti i suoi profili social ufficiali. Attraverso esso, traspare tutto il suo dolore ed il dispiacere per quanto accaduto.

“Eri di una eleganza e dolcezza rara, questo mondo aveva bisogno di persone come te. È stato molto triste per chi come me ti ha conosciuto e apprezzato sapere che hai deciso così bruscamente di andartene ma lo rispetto anche se lo fa male”.

“E sappi che rimarrai per sempre nel mio cuore e in quello della squadra Siffredi che ti ha sempre voluto bene”. Secondo una delle fonti, che è la più accreditata, pare che la giovane sia stata strappata alla vita per un gesto puramente volontario.

La giovane ragazza di soli 23 anni avrebbe compiuto quel folle gesto a Budapest, nella giornata di venerdì intorno alle ore 23. il suo nome è Mia Split, conosciuta a livello internazionale per le sue scene.

La giovane, aveva iniziato questa sua carriera nel lontano 2019, quando è riuscita ad ottenere il premio come migliore stellina agli XBIZ Awards 2020. inoltre, ha sempre mostrato il suo appoggiare i diritti civili.

Nell’ultimo periodo si era sposata con una donna, e successivamente si era espressa molto duramente sul trattamento che veniva precluso alle persone LGBTQ+ nella sua terra nativa, la Russia.

Terra che ha dovuto abbandonare per evitare una condanna, a causa della forte discriminazione sociale. Molti colleghi ed amici di Budapest si sono detti addolorati e colpiti da quel folle gesto.